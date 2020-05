Torres: “La prolongación de los ERTE evita la quiebra social y supone el mayor esfuerzo para la preservación del empleo durante la crisis”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó este domingo, 10 de mayo, en la novena convocatoria de la conferencia de presidentes y presidentas de las comunidades autónomas realizada por el titular del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde que se aprobara en España, el 14 de marzo pasado, el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, se indica en un comunicado del Ejecutivo canario.

Torres consideró “como la más importante y mejor medida de todas” en el ámbito económico y social la prolongación de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) por causa de fuerza mayor. Sobre este particular, afirmó que es una acción que “evita la quiebra social” y supone “el mayor esfuerzo para la preservación del empleo” durante la crisis.

En su intervención en esta nueva reunión, el titular del Ejecutivo autonómico insistió en la necesidad de que el sistema de reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas para cubrir los efectos de la COVID-19 también tenga en cuenta, entre sus parámetros objetivos de distribución, algunas variables que Canarias considera claves: para el reparto de la sección de 10.000 millones (los llamados sanitarios) deberían tenerse en cuenta los PCR totales realizados, en lugar de solo los positivos; Torres insistió en que en la distribución de la parte de 5.000 millones, la relacionada con la pérdida de ingresos tributarios, se considere que la Comunidad Autónoma de Canarias posee una fiscalidad singular (recursos impositivos del REF y tributos propios) que representa en los ingresos de su Presupuesto casi el 20%, en vez del 7,7% de media en el resto de comunidades autónomas españolas de régimen común. Ello, según recalcó el presidente de Canarias, también “debe ser compensado” en el reparto que se defina para esos 5.000 millones de euros. La distribución de los 16.000 millones se definirá en un real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros y luego deberá convalidar el Congreso.

El presidente de Canarias inicio su alocución en la conferencia reconociendo el trabajo realizado hasta ahora en la gestión de la pandemia y valorando los datos sanitarios que se han ido obteniendo, que “son buenos”. Torres explicó que es “fundamental caminar junto a parámetros sanitarios cada vez mejores respecto a los logrados en las semanas anteriores” y apostó por “no olvidar” la actual evolución positiva. A su vez, el titular del Ejecutivo autonómico consideró como “importante” que el estado de alarma se haya prorrogado en el Congreso de los Diputados porque ello garantiza la adopción por parte del Gobierno español de “medidas extraordinarias, administrativas y de otra índole con todas las garantías jurídicas”. Torres celebró que “estemos en el estado de alarma con el apoyo de la mayoría de los diputados”.

El presidente canario, se apunta en la nota, repasó los registros más recientes relacionados con la pandemia en las Islas: 178 enfermos han estado en la UCI, 935 han sido hospitalizados, en la actualidad hay 19 camas UCI ocupadas por la COVID-19, ha habido 149 fallecidos y se han recuperado 1.342 personas. En las últimas 24 horas, no se han producido nuevos ingresos en los hospitales ni aumento de camas UCI por el coronavirus. Torres volvió a lamentar la pérdida de todas esas vidas.

Respecto a la orden ministerial reciente que introduce cambios en la movilidad aérea y marítima en Canarias, la publicada este domingo en el BOE por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el presidente de Canarias avanzó que se ha detectado una “incoherencia” respecto a la norma de ayer sábado del Estado, la del paso a la fase 1 de desescalada, esta del Ministerio de Sanidad. Consiste, según expuso Torres, en que la orden de este domingo, en lo que se refiere a embarcaciones de recreo, habla del ámbito municipal, mientras que la de ayer alude al ámbito insular, que debe ser el correcto. También se refirió a mejorar y buscar una salida para las actividades de la pesca respetando las medidas sanitarias.

Sobre el proceso de desescalada iniciado el 4 de mayo en tres islas y con toda Canarias en la fase 1 a partir del lunes 11 de este mes, el presidente de Canarias propuso que, “visto lo visto” estos días, sería conveniente que la práctica del deporte se lleve a otra franja para evitar aglomeraciones en las horas actuales. También habló de la posibilidad de que se definan franjas horarias de paseo sólo para las personas más vulnerables, para así evitar la presencia humana masiva en los intervalos que ahora se aplican para el resto de la población. A ello unió la opción de flexibilizar el paso de una fase a otra dentro de la cogobernanza, y aludió a la posibilidad de que en Canarias incluso se pueda adelantar alguna isla a otra fase 2 si las cosas van a mejor, solo cuando sea el momento”.

En este punto, Torres felicitó “a toda Canarias por el logro de iniciar la fase 1 este lunes”, pues es “un mérito de todos”, y subrayó que, “a partir de mañana (lunes), hay que tener la máxima responsabilidad colectiva e individual en el cumplimiento de las normas”. “El principal riesgo ahora pasa a ser el rebrote, que no se puede dar”, afirmó el presidente de Canarias.

El fondo no reembolsable del Estado

En esta parte, relacionada con la financiación de las comunidades autónomas por los efectos de la pandemia COVID-19, el presidente Torres dijo en primer lugar que “aplaudimos” la llegada de fondos del Estado, “que nos vienen bien, mucho más si son fondos no reembolsables”, como es el caso de los 16.000 millones de euros.

Junto a estas consideraciones, el titular del Ejecutivo autonómico se mostró a favor de que la distribución de esa partida se haga siguiendo parámetros objetivos, “algo que no se discute, que no es fácil ni nada sencillo”, y en este punto pidió que, dentro del modelo que se diseñe para distribuir los 10.000 millones de ese total con destino a cuestiones sanitarias, se incorpore la variable PCR realizados en cada comunidad autónoma, no solo los PCR positivos, que esta magnitud ya aparece de forma indirecta en los aspectos considerados de camas ocupadas en los hospitales y plazas UCI utilizadas por la COVID-19. El presidente canario destacó que a 30 de abril se habían practicado ya más de 66.000 PCR en Canarias y fue tajante: “Creemos hay que tenerlos en cuenta en ese reparto”.

A ello unió otra demanda varias veces repetida, ésta en relación con los 5.000 millones de euros para compensar la reducción de ingresos fiscales en las comunidades autónomas.

En este último apartado, Torres dejó claro que la mayor pérdida de ingresos fiscales en Canarias, que posee un sistema tributario indirecto diferenciado del resto de España, “debe compensarse” no solo a través de los impuestos cedidos por el Estado (Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales), sino teniendo en cuenta el mayor impacto de la crisis en la recaudación fiscal canaria debido a la existencia de los impuestos indirectos del REF (sobre todo IGIC -sin el IVA- y AIEM) y de los tributos propios de Carburantes y Tabaco. El presidente pidió que “se halle una solución” para esto, principalmente porque esos tributos canarios representan casi el 20% del capítulo de ingresos en el Presupuesto de Canarias, por algo más del 7% de promedio en otras comunidades de régimen común. Torres reconoció que “esto está por definirse” y que esos 5.000 millones “serán las cantidades que se repartan más tarde”.

La petición de que se autorice el endeudamiento público de la Administración autonómica se puso de nuevo sobre la mesa, a lo que se unió el acceso a los superávit y a los remanentes de Cabildos y ayuntamientos, fondos públicos que se defendió que deben ser gestionados por esas mismas administraciones en medidas relacionadas con los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Todos estos asuntos serán llevados a la reunión bilateral que tendrá lugar el miércoles por la tarde con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Encuentro telemático en el que el presidente ha anunciado que estará presente junto al vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez.

Los ERTE, la medida más importante en el ámbito económico y social

Otra cuestión relevante en la intervención del presidente de Canarias fue la que este consideró “como la más importante y mejor medida de todas” en el ámbito económico y social: la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor. Sobre este particular, Torres afirmó que es una acción que “evita la quiebra social” y supone “el mayor esfuerzo para la preservación del empleo” durante la crisis.

El presidente de Canarias aludió a la dependencia que las Islas tienen del turismo, valoró el acuerdo en la mesa social del jueves pasado para la prórroga hasta el 30 de junio y apostó por que Canarias se pueda seguir beneficiando de esa medida mientras la actividad turística no se recupere del todo. Actualmente, Canarias recibe del Estado unos 340 millones de euros al mes destinados a financiar las prestaciones por desempleo de algo más de 200.000 trabajadores con ERTE.

Hacia un turismo más seguro: controles en origen y en destino

Sobre la actividad económica principal en Canarias, Torres se inclinó por que los viajes de turistas hacia las Islas se activen “cuando sean seguros” porque haya “test en origen” y porque la normativa sobre seguridad sanitaria sea europea. El que se “suba a un avión debe ser negativo a la COVID-19. Así sale seguro de su país y llega a un territorio seguro, su destino de vacaciones, en este caso Canarias”, consideró Torres.

En la reunión de este domingo, Pedro Sánchez también ha anunciado la celebración, próximamente, de una conferencia con presidentes de comunidades para solo analizar cómo se cierra el actual curso escolar y cómo se abre el siguiente, y definir las certezas a partir de un consenso en todo el país.

En último lugar, el presidente se refirió al proceso de negociación de un pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una iniciativa que se debe apoyar en la existencia de un marco presupuestario preciso por parte del Estado, “para saber con qué recursos va a contar” el plan de acciones que resulte de ese pacto. Estos planes deben desarrollarse sin que se “intenten politizar”, solo pensando en dar los mejor en cada comunidad autónoma y en el país.