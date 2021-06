Adfilpa dice que la sede del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de La Palma no es accesible para personas con movilidad reducida

“La pasada semana la despedíamos con un acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en La Palma. Instalaciones que no son accesibles para personas con movilidad reducida y que no cumplen íntegramente con ninguna de las leyes y normas establecidas en relación a la accesibilidad”, asegura en nota de prensa la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa).

“Ya a finales de 2019 se envió una carta a la Jefatura Provincial de Tráfico en Santa Cruz de Tenerife poniendo nuestra Asociación a disposición para un asesoramiento totalmente gratuito en caso de ser necesario para la accesibilidad del inmueble adquirido. ¿Cómo es posible que en el año 2021 se continúen con obras públicas nuevas que no se ajusten a la ley? Que se sigan inaugurando edificios oficiales que no sean accesibles, y más unas instalaciones que se encuentran emplazadas en un municipio como es la Villa de Breña Alta que desde el 2005 ostenta el Premio Reina Sofía otorgado en 2005, de accesibilidad universal al ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes, pero no nos engañemos ante esto, si un municipio ostenta tal galardón como es posible que pueda permitir que se inaugure unas instalaciones que no son accesibles en su municipio”, se pregunta.

“Y para finalizar nos planteamos lo siguiente: si aquellos que deben de velar porque se cumpla la ley, no la cumplen, ¿Qué garantía nos ofrecen?”, concluye.