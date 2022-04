Alta Tango termina su labor diaria en la emergencia del volcán por falta de recursos

La Asociación Alfa Tango informa que, este jueves, 31 de marzo, después de más de seis meses, terminó su labor diaria en la emergencia del volcán de La Palma. “Nuestra labor”, indica en una nota de prensa, “se ha desarrollado desde el minuto cero, desplegándonos por iniciativa propia ante la inminente erupción volcánica, participando posteriormente en infinidad de labores, todas relacionadas con la seguridad y la protección de las personas y los bienes que se estaban viendo afectados por esta emergencia”. Apunta que a partir de este viernes, 1 de abril, y “debido a que ya no contamos con recursos para movilizarnos, nos vemos obligados a abandonar las labores del día a día en el volcán”. Apunta que “no descartamos nuestra presencia de manera puntual pero no continua”.

Señala que, durante el citado periodo, “las labores a destacar son las siguientes:

1. Despliegue en un primer momento en cruces, puntos de reunión y puntos de acogida de los vecinos evacuados.

2. Evacuación inmediata de todos aquellos vecinos que se encontraban en la zona de la erupción o sus proximidades.

3. Comprobación en las proximidades de la colada de que no existían ni personas, ni animales atrapados o despistados que pudieran ser alcanzadas por las mismas, tareas que realizamos conjuntamente con la Guardia Civil.

4. Custodia y acompañamiento de los animales evacuados en el Albergue de El Paso durante la noche, tarea que desarrollamos durante el primer mes del volcán.

5. Acompañamiento a todas las personas residentes en las zonas evacuadas, quienes querían entrar en su vivienda para retirar sus pertenencias, se realizó durante toda la erupción, llegando a aportar un total de 23 vehículos en los momentos más complicados.

6. Vuelos diarios de nuestros drones en la zona de acompañamiento norte, para comprobar que una vez cerrada la zona de Las Norias, no quedaba nadie en zona de peligro.

7. Control de puntos de acceso a la zona de exclusión para asegurar el perímetro de seguridad, esta labor se ha realizado conjuntamente con Guardia Civil y Policia Nacional en diferentes turnos, labor que hemos seguido manteniendo en algunas ocasiones hasta fecha del día de ayer“.

Explica que “todas estas labores han sido realizadas bajo la coordinación del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) y en los últimos meses el Peinpal (Plan de Emergencia Insular de La Palma)”. Durante estos más de seis meses, añade, “hemos realizado todas estas labores con recursos propios (excepto los avituallamientos alimenticios y el combustible que han sido facilitados por varias administraciones públicas), aunque ha sido posible gracias a la inestimable colaboración recibida por parte de diversas empresas privadas, de las cuales queremos destacar y agradecer a la empresa Cicar su predisposición y colaboración desde el primer momento, facilitándonos la movilidad por toda la zona de la emergencia”.

Indica que a partir del 1 de abril de 2022 y “debido a que ya no contamos con recursos para movilizarnos, nos vemos obligados a abandonar las labores del día a día en el volcán de La Palma; no descartamos nuestra presencia de manera puntual pero no continua”.

“Queremos tener un recuerdo muy especial”, concluyen, “a todos aquellos grupos y voluntarios que participaron con nosotros, recordando por ejemplo las agrupaciones de Protección Civil de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de la atención y el cariño que demostraron en todo momento las personas afectadas, todo merece la pena por ellas”.