CCOO denuncian la situación “inaguantable, insostenible e ilegal” de los bomberos de La Palma

La Agrupación de Bomberos y Bomberas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denuncia en un comunicado "la situación inaguantable, insostenible e ilegal que sufren los agentes adscritos al servicio de bomberos en la isla de La Palma".

FSC-CCOO, dice, "ha querido esperar al fin del período de emergencia vulcanológica que ha azotado a la isla de La Palma y su ciudadanía en los últimos meses para denunciar unos hechos que obligan al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla a tomar cartas en el asunto para resolver la situación de precariedad del servicio y su situación irregular".

El sindicato señala que "EMERPAL es una asociación de voluntarios que desde 2006 está recibiendo unos 700.000 del Cabildo de La Palma para gestionar la prestación del servicio de bomberos de la isla".

"En la actualidad, EMERPAL cuenta con 18 efectivos de bomberos contratados y unos 12 voluntarios que reciben gratificaciones de dinero público a razón de 30 euros por guardia de 8 horas, una cuestión que el sindicato entiende como manifiestamente ilegal en aplicación de las leyes canaria y estatal del voluntariado, que prohíben expresamente que las funciones del voluntariado puedan ser retribuidas y, menos, usurpar las funciones de profesionales", subraya.

Asegura que "el personal contratado realiza una media de 3.300 horas anuales, siendo el doble de la jornada que debe realizar un bombero por ley y su salario mensual no llega a los 1.400 euros, muy por debajo de lo que realmente deberían percibir conforme a la jornada que hacen".

Deuda patrimonial con la Caixa para el pago de nóminas

A fecha de hoy, señala FSC-CCOO, "hay bomberos a los que no les ha sido abonada la nómina de diciembre porque se han negado a firmar un documento al cual les obliga el jefe del servicio. Dicho documento recoge que, en caso de no pagar las cuotas del préstamo que tiene contraído la asociación con la Caixa, se pueda enajenar materiales y bienes usados por el servicio de bomberos para cancelar las cantidades necesarias del préstamo, el cual asciende a cerca 100.000 euros".

Responsabilidad del Cabildo de La Palma

"FSC-CCOO lleva varios años intentando ser escuchada por el Cabildo de La Palma, el cual tiene la absoluta responsabilidad de gestión directa del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento por leyes estatales como la Ley de Sostenibilidad y Racionalización, que indica desde el año 2014 que todos los municipios de menos de 20.000 habitantes deben tener un servicio de Bomberos de gestión directa por parte de los cabildos, en el caso de Canarias. En el caso de La Palma todos los municipios tienen menos de 20.000 habitantes, salvo Los Llanos de Aridane", asegura.

"El Cabildo palmero no ha querido asumir este servicio de gestión directa y con personal público a pesar de llevar más de seis años obligado a ello, y, además, no ha realizado la fiscalización necesaria de los 700.000 euros de dinero público que gestiona una asociación que cuando les interesa actúan como empresa y cuando no, como asociación", detalla.

"Prueba de que el Cabildo no está velando por la transparencia del dinero que aporta a EMERPAL es que se esté retribuyendo con dinero público a personal voluntario, que se compren camiones y material totalmente obsoletos que no cumplen con la ley de prevención, o que los parques carezcan de medidas de prevención y que el personal contratado esté realizando un exceso de jornada, siendo una sobrecarga que puede constituir un grave riesgo para los propios bomberos", afirma.

"Por parte del sindicato ya se entregó un documento por registro en el Cabildo en agosto de 2021, antes del volcán, solicitando una reunión para dar una solución e iniciar el proceso de creación de un servicio insular de Bomberos de gestión directa, prestado con personal profesional y público. Además, tras la erupción del volcán, la isla debe replantear la configuración de parques, dado que de los tres que había actualmente uno ha quedado totalmente inutilizado y los otros dos están en una situación de precariedad en materia de salud y prevención. Por supuesto también la renovación de materiales y camiones que están completamente obsoletos ya que EMERPAL ha ido adquiriendo los desechos de otros servicios de bomberos y estos vehículos pueden generar accidentes a los propios bomberos", advierte.

“Los casi 85.000 palmeros y palmeras se merecen que los dirigentes políticos de La Palma estén a la altura tras los graves acontecimientos que han azotado a la isla en los últimos años, inundaciones, incendios forestales y ahora el volcán, estableciendo un sistema de emergencias que garantice un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento con una cobertura eficaz y eficiente que vele por la gestión del dinero público y que ofrezca las máximas garantías de seguridad para los propios bomberos con condiciones laborales ajustadas a derecho”, concluye el sindicato.