Coello asegura que “muchos estudiantes y viajeros” solicitan una PCR en La Palma y no acuden a la cita

La Gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma y del Hospital General, Mercedes Coello, asegura que “muchos estudiantes y viajeros” cuando llegan a la Isla solicitan una PCR y no acuden a la cita “el día estipulado”. Muestra su “estupor” por este comportamiento y espera que “no surjan nuevos positivos entre los que inexplicablemente no se han realizado la prueba”. Afirma que “si entre todos no colaboramos las cosas no podrán ir bien”.