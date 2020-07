El confinamiento sobrecargó con más tareas a las mujeres

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, aseguró este jueves, durante la presentación de los principales resultados de la encuesta de corresponsabilidad realizada por el ICI durante el periodo de confinamiento, que “nuestro objetivo era crear conciencia, visibilizar el ingente trabajo y la carga mental que supone asumir las tareas domésticas y de cuidados, no pretendíamos elaborar ninguna investigación científica pero sí que, analizando las respuestas de las cerca de mil encuestas realizadas, podemos concluir que el confinamiento ha consolidado aún más si cabe la desigualdad de género y ha sobrecargado injustamente con más tareas de las ya habituales antes, a las mujeres”.

La encuesta constaba de 38 preguntas, con diferentes opciones de respuesta, 17 eran consideradas obligatorias y otras, que dependían de la composición familiar particular, voluntarias. No se exigía ningún ámbito territorial, solo estar en situación de confinamiento obligatorio y se lanzaba a hogares con más de una persona adulta o compartiendo las tareas de cuidados, independientemente de que hubiera o no niñas, niños o personas dependientes en él.

Fumero repasó algunas de las gráficas más elocuentes sobre la situación de desigualdad generada durante el confinamiento y aseguró que entre otras conclusiones, “ni mujeres ni hombres diferenciaron entre los términos corresponsabilidad y ayuda y concluyeron que su hogar era corresponsable si la otra parte no se desentendía del cien por cien de tareas”.

La directora hizo especial hincapié en la carga mental que asumieron las mujeres en este periodo y resaltó datos como que más del 40% de las mujeres aseguraron que realizaban las tareas domésticas a solas, el 86% asumieron el cuidado de personas mayores y niños y niñas en el hogar.

“Además de este trabajo físico y tiempo que tuvieron que ocupar y restar de su ocio y descanso -afirmó- la ingente carga mental de planificar menús, consultas médicas, veterinarias, vigilar la realización de deberes, estar grupos de whatsapps del colegio, instituto o asumir tareas propias de cambios de temporada”.

Otra de las conclusiones que se evidenciaron fue que apenas un 5% de mujeres más que los hombres, con niñas y niños en la casa durante el confinamiento, vieron reducido el tiempo que dedicaban a las tareas del hogar por el hecho de haber otras personas adultas confinadas. Por el contrario, los hombres fueron quienes menos percibieron que había variado sus proporciones de tareas en la gran mayoría de los ítems, incluso si había menores en el hogar.

También puso el acento en el hecho de que con las respuestas se compruebe como, durante el periodo de confinamiento se consolidaron los estereotipos de género que colocan a la mujer en el hogar y con los cuidados y, al hombre, fuera del hogar y en las tareas externas, de tal modo que la proporción de hombres que salieron en exclusiva del hogar a los lugares permitidos en ese periodo: supermercados, farmacia o basura, dobló a la de mujeres.

La encuesta fue lanzada por el organismo de Igualdad del Gobierno de Canarias en una de las entradas del Blog sobre corresponsabilidad, se difundió por sus redes sociales y se realizó en el marco de las acciones de concienciación sobre la crisis de los cuidados en los hogares ocasionada por el confinamiento por COVID-19. Fue diseñada y analizada por la especialista en igualdad María Martín.

Se difundió a lo largo de un mes, entre el 16 de abril y el 17 de mayo en las redes sociales institucionales del ICI Twitter, Facebook e Instagram.