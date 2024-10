Educación abre con carácter permanente seis nuevas listas de personal docente interino

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, publica este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria para la apertura permanente de seis nuevas listas de personal docente interino.

En concreto, se trata de las especialidades de Música, Procesos de Gestión Administrativa, Equipos Electrónicos, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Francés en Escuela Oficial de Idiomas (EOI), a las que las personas interesadas podrán optar a partir de este martes y de manera indefinida a través de la sede electrónica del departamento que dirige Poli Suárez.

La medida, que fue implantada por vez primera en Canarias el curso pasado con la apertura de las listas que en aquel momento presentaban mayores necesidades, pretende “agilizar el proceso de cobertura de las sustituciones del personal docente no universitario”, según la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, quien recuerda que “las últimas convocatorias de constitución o ampliación de listas de empleo habían puesto de manifiesto la dificultad de atender adecuadamente las sustituciones en determinadas especialidades, lo que exigía impulsar mecanismos que, como este, nos permitiesen adaptar el procedimiento de nombramientos a las necesidades reales del sistema”.

La iniciativa está avalada además por la Orden de 9 de agosto de 2021 y por la Resolución de 15 de febrero de 2024. La primera establece el procedimiento de constitución, ordenación, actualización y funcionamiento de las listas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, estipulando, en su artículo 6.1., que en los supuestos en que no existan listas de empleo, no se hayan convocado pruebas selectivas para el ingreso de funcionarios o, existiendo, se prevea que las listas de empleo no cuentan con personal suficiente, se podrán efectuar convocatorias para el acceso extraordinario a dichas listas de empleo, mediante la constitución de una nueva lista o la ampliación de las ya existentes.

Por su parte, la resolución del pasado 15 de febrero establecía el procedimiento para el acceso a listas de empleo abiertas, para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario, incluido el cumplimiento de una serie requisitos, como poseer formación pedagógica y didáctica y la titulación específica correspondiente a cada especialidad, según la Orden de 5 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se establecen las titulaciones académicas exigidas para la incorporación de efectivos en las listas de empleo para el desempeño en régimen de interinidad de puestos vacantes y para sustituciones de docentes no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias.