Estudiantes del CEIP Anselmo Pérez exploran el Nordic Optical Telescope y el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos

Un grupo de 32 estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria del CEIP Anselmo Pérez de Brito de Santa Cruz de La Palma ha visitado este jueves las instalaciones del Nordic Optical Telescope (NOT). Junto a los maestros Maday Domínguez, Rosario Pérez y Daniel Toledo, se indica en una nota de prensa del NOT, el grupo hizo una primera parada en el Roque de Los Muchachos, donde gracias “al espléndido día que acompañó la excursión pudieron disfrutar de unas espectaculares vistas de la Caldera de Taburiente y su crestería”.

Una vez en el NOT, la visita se llevó a cabo en dos grupos –uno por cada clase– y estuvo guiada por las estudiantes de doctorado Alba Casasbuenas (Universidad de La Laguna) y María Alejandra Díaz (Universidad de Turku), que actualmente trabajan como astrónomas de soporte en el NOT como parte de su formación. Así, mientras un grupo recorría los exteriores y conocían las diversas instalaciones telescópicas, el otro visitaba el telescopio en sí, incluyendo la sala de control y la cúpula. Los estudiantes pudieron ver de cerca el telescopio y sus instrumentos, además de conocer cómo es la rutina de un astrónomo durante una noche de trabajo y disfrutar de una vista de 360º del área del observatorio gracias a una de las peculiaridades más llamativas del NOT, cuyo edificio permite una rotación completa.

A continuación, los estudiantes se dirigieron al Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, gestionado por el Cabildo Insular de La Palma, donde pudieron explorar las tres salas de exposición y ampliar sus conocimientos astronómicos de manera divertida y amena. Todo esto enmarcado en un entorno en el que tajinastes, retamas y codesos se encuentran en plena floración.

El Telescopio Óptico Nórdico (NOT por su siglas en inglés) vio su primera luz en 1989 y fue construido por una asociación de consejos de investigación de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, a los posteriormente se unió Islandia. En la actualidad, se explica en la nota, el NOT pertenece las universidades de Turku (Finlandia) y Aarhus (Dinamarca) y funciona en virtud de un acuerdo entre cinco universidades nórdicas asociadas, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la instalación y el funcionamiento del telescopio en el periodo 2020-2030. Su privilegiada ubicación dentro del complejo del observatorio (es la instalación más cercana al techo de la Isla), así como su óptica adaptativa y su sistema de refrigeración hace que tenga, en general, la imagen más nítida de todos los telescopios, apunta. Buena prueba de ello, subrata, son el centenar de publicaciones anuales en revistas científicas basadas en datos obtenidos total o parcialmente con el NOT. Precisamente, en 2023 el telescopio batió su propio récord de publicaciones alcanzando las 118 reseñas, concluye.