El conseller d’Educació del Govern de Mazón acumula 5.000 euros en àpats pagats amb la caixa fixa en cinc mesos

José Antonio Rovira, conseller d’Educació del Govern valencià format pel PP i Vox, es gasta uns 1.000 euros al mes en dinars i sopars que abona amb la caixa fixa del seu departament, d’acord amb les dades provisionals recopilades per Compromís. En els seus tres primers mesos en el càrrec, Rovira va pagar àpats justificats com a dinars de treball per un valor total de 3.000 euros.

El PP, en boca del seu portaveu Miguel Barrachina, va defensar que “totes les despeses de tots els consellers són ajustades a dret” i va assegurar que l’oposició accedeix a la informació sobre la caixa fixa amb “transparència total i absoluta”. No obstant això, després de la primera tanda de contestacions sobre els primers tres mesos en el càrrec (agost, setembre i octubre del 2023), Compromís només ha rebut la relació de despeses de la caixa fixa corresponents a desembre i gener d’aquest 2024.

Així doncs, Rovira va pagar 2.181 euros amb la caixa fixa entre el 12 de desembre de 2023 i el 13 de gener de 2024, per a una quinzena d’àpats amb un total de 63 comensals. La major part dels tiquets corresponen a restaurants situats prop de la seu de la Conselleria d’Educació, en el barri de Campanar.

El titular d’Educació de l’executiu presidit pel popular Carlos Mazón va explicar que avança els pagaments de la seua butxaca i després recupera la suma de la caixa fixa, un mecanisme previst per a les despeses del dia a dia de les conselleries. Es tracta de “provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es fan a les habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i aplicació posterior al pressupost”, segons la llei valenciana d’Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

L’“opacitat” del Consell

El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va denunciar en la sessió de control de dijous passat l’“opacitat del Consell i l’incompliment de la Llei de transparència”. “Ha sigut entrar el PP i acabar-se la transparència. I és molt greu, perquè amb l’opacitat ve la corrupció”, va alertar Baldoví, que va recordar que la normativa en matèria de transparència obliga l’executiu autonòmic a publicar en el portal de transparència les “despeses de caixa fixa desagregades per centres directius, amb indicació en cada registre del concepte econòmic, el tercer perceptor, la data i el motiu de la despesa i la data i l’import de la factura o dieta”. La informació ha d’actualitzar-se mensualment.

“Vosté veu normal que el conseller d’Educació es gaste més de 2.000 euros en sopars i dinars en dos mesos només? Ja acumula més de 5.000 euros en cinc mesos. 5.000 euros en dinars i, també, en sopars. A 1.000 euros per mes, mentre el professorat ha de posar diners de la seua butxaca per a comprar material escolar. Mentre retalla en grups, en construcció d’escoles o tira al carrer mestres. Mentre cobra un plus de residència”, va criticar el portaveu de Compromís.