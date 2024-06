L’anhel per la pròrroga del bo jove gratuït: “He pogut estalviar-me prop de 50 euros mensuals per a anar a la universitat”

Quan falten catorze dies perquè s’acabe la gratuïtat de l’abonament jove, el Consell continua sense aclarir si es tornarà a prorrogar una de les mesures estrela de l’anterior govern de Ximo Puig que va nàixer el 2022 per a pal·liar la conjuntura econòmica del moment. Els més joves esperen tornar a tindre entre les mans aquesta targeta que els permet desplaçar-se il·limitadament pel nucli urbà de València i per altres municipis on està instal·lada la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Isabel Giménez fa el mateix trajecte cada dia per a poder arribar a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, on cursa el grau de Filologia Catalana. Des de Nules fins a arribar a la capital del Túria ha de fer un transbord de dos transports diferents: un tren de Rodalies i un bus de l’EMT (Empresa Municipal de Transports) per a arribar a la destinació final. “Amb Renfe m’he estalviat abonar 222 euros cada tres mesos i amb l’autobús, 25 euros”, explica. Des de setembre del 2022, el Govern central va posar en marxa una bonificació gratuïta per a viatgers freqüents de la xarxa ferroviària estatal. A diferència d’aquest, el bo dependent de la Generalitat Valenciana només és accessible per a menors de 30 anys i vàlid en el Tram de Castelló, Metrobús, Metrovalència, Tram d’Alacant i autobusos urbans i interurbans.

“Agraïsc que es puguen fer viatges il·limitats, perquè abans no ho eren. Gastava una targeta mensual amb un trajecte d’anada i tornada al dia. No podia desplaçar-me més”, explica l’estudiant. Des de l’última ampliació del títol unipersonal, el juny del 2023, s’han comptabilitzat 18 milions de viatges, xifra que ha suposat un estalvi de 15 milions d’euros per a les famílies de la Comunitat Valenciana.

Clàudia (nom fictici) també necessita el seu abonament per a anar a la universitat. Resideix en un poble de la Ribera Alta i assegura que prefereix usar el transport públic abans que el seu cotxe particular: “Que siga gratuït m’ha facilitat poder anar al meu centre d’estudis amb cost zero. M’he estalviat prop de 50 euros al mes, que és el que invertia en les targetes mensuals, i ara puc gastar aquests diners en altres coses de què abans em privava, com l’oci”, manifesta. Per als usuaris de més de 30 anys també es va introduir un descompte de fins a un 50% (vigent fins al juliol de 2024) en les tarifes anteriors. Els preus oscil·len, per a la targeta SUMA 10, entre quatre i vint euros depenent de la zona; mentre que les taxes de la SUMA mensual parteixen de 17,50 euros i arriben fins a 65,50 euros. A això, Giménez afig que hi ha altres necessitats i despeses a què destinar els diners, com “la compra de llibres obligatoris per a la carrera o necessitats mèdiques que no cobreix la Seguretat Social”.

Així mateix, l’estudiant insisteix que és una de les millors iniciatives, destinada als més joves, que ha pogut aprovar el Govern: “No tots els estudiants tenen un sou o les seues famílies posseeixen una renda estable per a pagar mensualment o trimestralment aquestes xifres”.

Augment de l’ús del transport públic

“He deixat de banda el meu vehicle per a anar a la faena. L’usava set vegades a la setmana i destinava al voltant de 150 euros al mes en combustible. Crec que és una oportunitat que ens permet als més joves poder estalviar i pagar-nos un lloguer. Hauria de ser permanent”, manifesta Mireia S. (25 anys), treballadora en hostaleria.

Concretament, la xarxa de ferrocarrils valenciana evita anualment 90.633.599 desplaçaments de vehicles privats per València i Alacant, segons xifres del servei que gestiona Metrovalència i el Tram d’Alacant.

A més, cada any s’impedeix l’emissió a l’atmosfera de 114.681 tones de diòxid de carboni, cosa que “demostra que el transport ferroviari és el més ecològic, el més sostenible i el de més respecte actualment, segons Europa Press.

En el cas de Metrovalència, aquest servei va frenar el desplaçament de 75 milions de cotxes en la capital valenciana i en la seua àrea metropolitana. Concretament, va transportar 247.924 usuaris cada dia, xifra que va superar els 300.000 durant les jornades laborals.

Sobre la base d’això, 33,8 milions de litres de combustible es van deixar de comprar, cosa que es tradueix en un estalvi significatiu de 54,1 milions d’euros el 2023 al preu de hui en gasoil i gasolina.

Rosa (nom fictici), funcionària en Metrovalència, explica que li agradaria continuar repartint aquests passatges: “Afavoreix tant el medi ambient com l’economia de la gent. Crec que és una de les raons per la qual s’hauria de continuar apostant. Dec haver repartit gairebé 300 bons i el que més m’alegra és la felicitat amb què se’n van els més joves quan saben que podran visitar la ciutat o anar a veure els seus amics a altres pobles sense gastar-se molts diners en un servei que és públic”.

Pel que fa al transport interurbà, l’EMT va arribar a un total de 100.762.227 passatgers el 2023, xifra més alta en els últims 15 anys per a l’empresa municipal. A més, ha crescut durant l’any passat un 13% sobre el 2022, i un 4% sobre el 2019.

Tant Isabel com Mireia i Clàudia esperen que aquest incentiu romanga en vigor com a alternativa a la dificultat d’accedir a un habitatge de lloguer i poder desplaçar-se al lloc de treball o d’estudis sense que coste “un ull de la cara”.