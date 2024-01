L’EMT de València supera els 100 milions de viatgers, la xifra més alta en 15 anys, després de huit anys de gestió de l’esquerra

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València tanca un any amb xifres de rècord. Al llarg dels últims mesos la companyia municipal ha anat sumant dia a dia nous usuaris fins a culminar el 2023 amb un total de 100.762.227 passatger. En total, EMT ha crescut durant l’any passat un 13% més que el 2022 i un 4% més que el 2019, any anterior a la pandèmia, en què es va arribar a 96,9 milions de viatgers.

Les xifres assolides per la companyia municipal són les més altes dels últims 15 anys. I només s’han superat amb anterioritat el 2006 amb 103,6 milions de validacions, i el 2007 amb 102,5 milions de viatges.

Des de l’equip de Govern del PP i de Vox van tractar de vincular aquestes dades en exclusiva a la seua gestió, cosa difícilment justificable tenint en compte que l’alcaldessa María José Catalá va ser investida el 17 de juny, amb moltes de les millores aplicades que ja venien tramitades i aprovades per l’anterior equip de Govern d’esquerres després de huit anys de gestió, amb l’edil de Compromís Giuseppe Grezzi com a responsable de l’empresa pública. Entre aquestes cal destacar la incorporació de conductors, la compra de més autobusos i de manera coordinada amb la Generalitat, els descomptes del 50% en diferents bons o la gratuïtat de la targeta Suma (viatges il·limitats amb metro, EMT i Metrobús) per a menors de 30 anys.

Segons el PP, actual responsable de l’EMT amb l’edil de Mobilitat Jesús Carbonell al capdavant, el 2023, els últims quatre mesos han registrat l’augment de viatgers més gran. De gener a juny, el creixement de la xarxa d’EMT, en comparació amb el 2019, era només del 0,2%. En canvi, durant el segon semestre l’augment s’ha situat en el 7,9% en comparació amb l’any anterior a la pandèmia. Des del mes de juny passat l’Ajuntament ha autoritzat la contractació d’un total de 93 conductors nous tramitada en el mandat anterior. Amb les 93 noves incorporacions, la companyia ha arribat a la xifra històrica de 1.345 conductors i conductores.

“Una de les nostres grans apostes per a València és el transport públic i sostenible i per això dediquem els màxims esforços a l’EMT”, ha dit el regidor de mobilitat i president de la companyia, Jesús Carbonell. “Parlem d’una empresa que compta ja amb un suport ampli de la ciutadania, com demostren les dades que hui hem conegut, i continuarem treballant en la mateixa línia per guanyar-nos la confiança de més persones i per arribar de la manera més eficaç possible a bona part de la ciutat”, ha subratllat Carbonell.

Des del mes de setembre passat, EMT València frega durant unes quantes jornades els 400.000 passatgers i fins i tot s’ha superat aquesta xifra. Les jornades històriques de l’any són el 31 d’octubre, amb 400.089 passatgers. El 2019, sense els descomptes del 50% en els abonaments i sense la gratuïtat per a menors de 30 anys, el dia amb més nombre de viatgers va ser el 29 de novembre amb 374.551.

Les huit parades del centre, compreses en l’eix del carrer de la Pau a Marqués de Sotelo i el Poeta Querol, registren cada dia una mitjana de 3.700 usuaris després del retorn de les línies 4, 11, 16, 26, 31, 32 i 70 a la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn més immediat. Només en la nova parada de la plaça de l’Ajuntament pugen al voltant de 1.150 usuaris diaris.

“Aquestes dades reflecteixen clarament el que ja sabíem, i és la gran necessitat dels ciutadans per tornar al centre”, ha destacat Jesús Carbonell. “Ara els valencians i els visitants de la ciutat arriben al cor de la ciutat, que ha tornat a omplir-se de vida. Però és que a més arriben amb transport públic i sostenible i no amb vehicle privat”, ha remarcat.

Entre aquestes línies cal destacar, a més, la 31 que enllaça les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord amb el front marítim en benefici del turisme valencià. Aquesta línia ha crescut des del 12 de desembre passat un 6,45% en passatge.

La línia 99, creada el 2016, la que més creix

Les línies més utilitzades tornen a ser les conegudes com a troncals que fan recorreguts més amplis i abasten més zones. La més utilitzada el 2023 ha sigut la C3 (les antigues 89 i 90), línia circular que recorre la ronda de trànsits, amb 10,71 milions de validacions, 34.000 més que l’any 2019.

En segon lloc, figura la línia 99, que uneix pel sud tota l’àrea compresa entre el Palau de Congressos i la Malva-rosa. Ha registrat 7,78 milions de validacions, 2,36 milions més que el 2019. Es converteix, per tant, en la línia que més ha crescut enguany en EMT València. La línia 99 va ser assumida i millorada el juliol de 2016 per l’anterior equip de Govern de Compromís, el PSPV i València en Comú.

La Generalitat va transferir a l’EMT la competència per a explotar el servei que fins llavors, i des de l’obertura del nou Hospital La Fe de Malilla el 2011, prestava l’anomenat Metrorbital, una línia d’autobús gestionada per una empresa mitjançant una concessió del Consell del PP. No obstant això, aquell servei a penes va arribar a 920.000 usuaris el 2014 a causa, en part, a la freqüència de pas deficient i a la falta d’integració tarifària amb l’EMT.

La línia 93, que circula entre l’avinguda del Cid i la Malva-rosa, passant per la Gran Via de les Germanies i la del Marqués del Túria i les Universitats del campus de Vera i dels Tarongers, ha guanyat 1,2 milions de passatgers respecte del 2019. En total, al llarg del 2023, ha transportat 4,2 milions de viatgers.

Compromís i PSPV posen en valor els seus huit anys de gestió

El regidor de Compromís i expresident de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha comentat sobre les dades de viatgers de l’EMT que “el cas estrany (encara que no inaudit, atés els primers passos realment seus per part del PP en matèria de mobilitat) seria que les xifres resultat de la gestió de Compromís al capdavant de l’EMT foren roïnes” i ha afegit: “No s’ha d’oblidar que el 2015 ens va tocar sanejar el servei que el PP sí que va deixar en fallida. I fruit de la nostra aposta inequívoca pel transport públic i la seua preferència en el model de mobilitat a la ciutat (el pressupost es va incrementar un 50%, es van comprar 375 busos nous, es van contractar 300 conductors nous per a tindre un rècord històric de plantilla de més de 1.800 treballadors, gràcies a les 3 borses de conductors convocades), en els últims mesos del 2022 ja es van superar les xifres de viatgers de l’any 2019, amb una valoració de 7,5 sobre 10 com un dels millors serveis públics municipals”.

Segons Grezzi, “ara els fruits d’aquella faena encara es poden percebre i Català vol fer-ne gala, però és ben cert que el que caldrà analitzar i del que s’haurà de fer responsable serà de les conseqüències dels canvis que està fent ara, en què lleva la preferència de circulació als autobusos d’EMT i torna a permetre estacionaments indeguts en els carrils bus i allarga els recorreguts, fet que penalitza usuaris i usuàries”.

La regidora socialista María Pérez ha assenyalat que les dades de transport de l’EMT del 2023 “corresponen a una tendència global de recuperació de la confiança del transport públic en tots els àmbits; en el metro, en Rodalies i també, efectivament, en l’autobús de València”.

“Aquestes dades són el reflex de la faena ben feta en els últims anys amb els diferents governs progressistes en què s’ha fomentat el transport públic amb la creació de noves línies d’autobús, noves línies de metro i també amb l’impuls dels títols de transport i els preus tant amb la Targeta Suma com amb la Targeta Jove que va impulsar la Generalitat, amb la gratuïtat per als joves o amb els descomptes al 50% impulsats pel Govern d’Espanya”, ha continuat.

Per a Pérez, “voler atribuir la bona tendència i una evolució global del transport públic a mesures molt puntuals que ja estaven planificades i preses per l’anterior govern és voler enganyar la ciutadania. Igual que posar d’exemple el 12 de desembre com un dia de rècord de passatgers atribuint-lo a les noves línies del centre és mentir, perquè aquest dia mateix va passar una avaria del metro i moltíssims usuaris de Metrovalència van utilitzar l’autobús de manera puntual”, ha finalitzat.