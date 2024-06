FGV començarà a rebre en un any 16 tramvies nous per a cobrir les ampliacions de xarxa que Mazón obri la porta a privatitzar

La Generalitat Valenciana va adjudicar el gener del 2023, amb el Govern del Pacte del Botànic, la construcció de 16 nous tramvies de la sèrie 4500 per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per un valor de 102 milions d’euros. L’empresa adjudicatària va ser Stadler Rail Valencia SAO radicada a Albuixec, l’única que es va presentar al concurs públic. El contracte preveu la possibilitat d’adquirir fins a 12 tramvies més, en dos lots de sis unitats.

En aquest sentit, la Conselleria d’Infraestructures que dirigeix Salomé Pradas (PP) ha informat a elDiario.es que el termini per a la fabricació d’aquestes 16 unitats s’ha establit en 32 mesos i que el primer està previst que s’entregue abans de l’estiu del 2025.

Els nous tramvies de la sèrie 4500 s’incorporaran al parc mòbil de Metrovalència i Tram d’Alacant, amb l’objectiu de cobrir les necessitats derivades dels projectes d’ampliació previstos en totes dues explotacions en els pròxims anys, en el cas de València els trams a la Marina i a l’hospital La Fe.

En aquest sentit, el president del Consell, Carlos Mazón, va reconéixer fa poc que valoren la possibilitat de privatitzar alguna d’aquestes noves línies: “És habitual recórrer a l’experiència privada, recórrer a fórmules de col·laboració publicoprivada. No hi estem tancats. És veritat que estudiem noves fórmules que poden veure’s si finalment els estudis ho aconsellen, si són millors, si ens ajuden a economitzar, si ens ajuden a ser més àgils o no. No hi estem tancats”, va dir.

En el passat, el PP ja va tractar sense èxit de traure a gestió privada noves línies d’FGV. L’any 2009, amb Francisco Camps al capdavant de l’executiu, el que va ser conseller de Transports, Mario Flores, va defensar l’“externalització” de la gestió de les noves línies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) perquè, a parer seu, això permetria que els ciutadans “gaudisquen abans” d’aquests serveis. En aquell moment la Línia 2 del tramvia d’Alacant i la T2 de València (ara línia 10) eren les candidates. En el cas d’aquesta última, les obres van quedar paralitzades el 2011 sense que cap empresa s’interessara per invertir-hi. Va ser el Govern del Botànic el que el juny del 2019 va aconseguir els fons públics per a reprendre les obres i acabar-les.

Característiques dels nous tramvies

Les noves unitats, del tipus Tramlink, són vehicles ferroviaris lleugers, versàtils i accessibles que poden adaptar-se a les demandes de mobilitat i els requisits de qualsevol xarxa. El vehicle multiarticulat 100% de pis baix té uns bogis (carros giratoris) innovadors amb eixos reals i masses no suspeses molt baixes, que proporcionen una conducció silenciosa i suau, amb nivells baixos de vibracions i soroll. L’interior, sense barreres, lluminós, agradable i dissenyat a mesura, garanteix desplaçaments segurs i confortables. Fa poc, els operadors locals de Lausana i Ginebra també van triar vehicles de la família Tramlink per a ampliar i millorar l’oferta de mobilitat en les seues ciutats respectives.

Els nous tramvies d’amplària mètrica d’FGV mesuren una mica més de 45 metres de longitud i 2,4 metres d’amplària. Seran plenament accessibles i tindran zones multifuncionals espaioses al costat de les portes, amb àrees reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquests s’aconsegueix més capacitat i un trànsit de passatgers ràpid i fluid a l’hora de pujar i baixar del vehicle. Els Tramlink han sigut dissenyats segons les últimes actualitzacions de normativa pel que fa a seguretat passiva, seguretat davant col·lisió i seguretat per als vianants.

Incorporen a més sistemes moderns d’informació al passatger i de videovigilància, un sistema eficient d’aire condicionat i altres innovacions que optimitzen l’experiència de viatge i, per tant, contribueixen a augmentar l’ús del transport públic.