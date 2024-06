🎙 PODCAST | Comuniones y contradicciones familiares

Acabamos de atravesar la época del año en la que se celebran las comuniones. Un rito cada vez menos habitual en España, aunque resiste. Y resiste muchas veces por motivos que no tienen mucho que ver con la fe. En solo diez años ha bajado del 72 al 54% el porcentaje de españoles que se definen como católicos, y los que se declaran practicantes no llega al 20%. El sentimiento de pertenencia a un grupo y también la influencia de la escuela concertada católica empujan a muchos menores a querer entrar en un mundo al que de otra forma no mirarían.

Hoy nos preguntamos cómo padres y madres gestionan la contradicción entre no creer en Dios, ni siquiera compartir el papel de la Iglesia en la sociedad, y que tu hijo o tu hija venga un día diciendo que quiere hacer la comunión por algo tan básico, tan humano, como el sentimiento de pertenencia o el encaje con los demás. Escuchamos las experiencias de tres familias: la de Rocío, Alejandro y Patricia.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia