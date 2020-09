El IES Virgen de las Nieves imparte enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental

El IES Virgen de las Nieves de Santa Cruz de La Palma imparte, por segundo año consecutivo, Enseñanzas Parciales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental, una modalidad que solo se imparte este curso en siete centros educativos de Canarias, siendo el único de la familia profesional de Sanidad que se imparte en el Archipiélago, se informa en nota de prensa.

Esta oferta formativa trata de posibilitar a las personas adultas alcanzar las competencias profesionales a las que atienden los diferentes Ciclos Formativos de Formación Profesional mejorando su nivel de cualificación, a lo que contribuye una oferta formativa parcial más flexible y adaptada a sus necesidades. Con este objetivo, se van a impartir dos módulos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental: Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes y Prótesis y ortodoncia. Las clases se impartirán dos días a la semana: miércoles y viernes, en horario de tarde. Serán 20 las personas que puedan optar a estos estudios, teniendo prioridad quienes acrediten haber trabajado en actividades relacionadas con la higiene bucodental y la odontología o en el sector sanitario en general.

El periodo de preinscripción en estas Enseñanzas Parciales estará abierto del 11 al 17 de septiembre de 2020, para lo cual deben presentar la solicitud de plaza por correo electrónico a la Secretaría del propio instituto, siguiendo las indicaciones que se pueden encontrar en la web del centro, www.iesvnieves.es, y en el enlace http://www.iesvnieves.es/home/secretaria/matrcula2020-21.

Para estudiar estos módulos parciales se requiere tener cumplidos 20 años, o cumplirlos durante 2020, así como estar en posesión de la titulación necesaria para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior, esto es, el título de Bachillerato o equivalente, el título de Técnico de Grado Medio, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, etc. No obstante, quienes no posean dichos estudios también pueden solicitar plaza y, en su caso, matricularse, si acreditan una experiencia laboral de 2 años relacionada con el sector sanitario.