La palmera Paloma Suárez desfila por primera vez en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con los nombres más destacados de la moda de España

La diseñadora palmera paloma Suárez anuncia en sus redes sociales que “tras 6 años de muchísimos esfuerzos, pero de muchísimas alegrías, #palomasuarez da un paso de gigante al frente y desfilaremos por primera vez dentro del calendario oficial de Mercedes Benz Fashion Week Madrid como firma española ya consolidada compartiendo calendario con los nombres más destacados de la moda de nuestro país”.

“Believe es un regalo para todos ustedes, por haberme ayudado a creer siempre y yo ahora les devuelvo toda esa energía transformada en colección. El día 19 a las 20 horas arranca una nueva etapa muy muy especial para esta familia; deseo que les haga tanta ilusión como a mí. Les adoro familia, sin ustedes nada sería posible”, asegura.

Recuerda que “en septiembre del 2015 arrancaba de forma oficial mi carrera como directora creativa en la plataforma de diseñadores emergentes de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con 21 años. Un sueño, pero al mismo tiempo un salto al vacío que me impulsó a sacar todas mis fuerzas para aprender a volar alto y fuerte, día a día, paso a paso. Buscando siempre el impulso para mantener vivo el latido de esa ilusión que había logrado convertir en una realidad”. “Paloma Suárez no es sólo mi firma; esto está compuesto por cada uno de ustedes, por cada pequeño gesto que me regalan a diario. Por haber creído y haber confiado en que los imposibles, con pasión y tesón, se vuelven posibles”.