El proyecto ‘Caracterización y tipificación de los vinos de tea de La Palma’ recibe un reconocimiento a la excelencia y calidad científica de investigación

En el marco del Congreso Internacional Tourism in Islands in the XXI Century: Dynamics and Challenges, celebrado en La Orotava (Tenerife) del 25 al 27 de noviembre, se presentó la ponencia Vino de Tea (Pine Wine) from La Palma (Canary Islands): Differentiation criteria, cultural preservation and tourism opportunities for a unique product at the verge of disappearing, a cargo de Pablo Alonso González, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Eva Parga Dans, de la Universidad de A Coruña.

Dicho trabajo recibió en la ceremonia de clausura del evento científico el reconocimiento a la excelencia y calidad científica de la investigación. Las conclusiones de esta investigación fueron presentadas por los investigadores Eva Parga Dans, de la Universidad de A Coruña, y Pablo Alonso González, investigador del CSIC, en el marco de la XXIV Celebración de la Viña y el Vino San Martín 2019 que este año se celebró en el municipio de Puntagorda con gran éxito de participación. El proyecto contó con financiación económica del Área de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, a petición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos La Palma, y con la colaboración de la Fundación de La Universidad de A Coruña.