Sanidad recuerda a la Fecam las medidas de prevención ante la COVID-19 que deben cumplir los ayuntamientos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reiteró hoy a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la tabla que recoge las medidas en vigor en cada una de las islas según el nivel de alerta en el que se encuentre para que les transmita a todos los ayuntamientos de Canarias la normativa actual. Todo ello, después de que ayer se les notificara el nivel de alerta en el que se encuentra cada isla, se informa en nota de prensa.

Se trata, por tanto, de las medidas en vigor tras los cambios incorporados en las restricciones debido a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han modificado algunas normas recogidas para las islas en niveles de alerta 3 y 4.

Además, la Consejería recuerda que seguir cumpliendo con estas medidas es esencial para contener la curva de contagios de la COVID-19 y apela, una vez más, a la responsabilidad individual y colectiva para evitar que el coronavirus siga extendiéndose por el Archipiélago.

Actualmente, en el nivel de alerta 1 está la isla de El Hierro; en nivel 2 están La Gomera, Lanzarote y La Graciosa; en nivel de alerta 3 están La Palma y Fuerteventura, y en nivel de alerta 4 están Tenerife y Gran Canaria.

Principales medidas en vigor

Según la normativa actual, la permanencia de grupos de personas, tanto en espacios públicos como privados, se limita a 10 personas en nivel de alerta 1; a 6 en nivel de alerta 2, y a 4 en los niveles de alerta 3 y 4.

En cuanto a la actividad de establecimientos de hostelería y restauración, en las islas en nivel de alerta 1, las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 100% y hasta 10 comensales por mesa; en espacios interiores el aforo será del 75% y 6 personas por mesa, y el consumo en barra será en grupo de máximo 4 personas. El cierre total del establecimiento se fija antes de las 02.00 horas.

En islas en nivel de alerta 2, las terrazas tendrán un aforo del 75% y se permiten 6 comensales por mesa como máximo; en los interiores el aforo no podrá superar el 50%, el máximo de personas por mesa será 4, y el consumo en barra se hará en grupos de máximo 2 personas. El cierre completo del establecimiento y servicio de recogida en el propio local será antes de las 00:00 horas.

En los niveles de alerta 3 y 4, las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 75% y los comensales serán como máximo 6; en el interior no se podrá superar el 50% del aforo y se podrán sentar en cada mesa 4 personas como máximo, y el consumo en barra será en grupos de 2 personas. El cierre completo del establecimiento y del servicio de recogida en el propio local será antes de las 00:00 horas.

En cuanto a la actividad física y deportiva no federada en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos, en nivel de alerta 1 no se superará el aforo del 75% en cada una de las estancias y se realizarán los ejercicios en grupos de máximo 10 personas, incluido el monitor; en nivel de alerta 2 el aforo será del 50% y los grupos serán de 6 personas, en nivel de alerta 3 no se superará el 33% de aforo y los grupos serán de 4 personas máximo, mientras que en nivel de alerta 4 el aforo será del 55%.

Mobiliario urbano infantil y deportivo

Además, en un escrito enviado hoy a la Fecam por parte de la Dirección General de Salud Pública se recuerda que el uso del mobiliario urbano infantil y deportivo está prohibido en las islas que se encuentren en nivel de alerta 4, por lo que los ayuntamientos deben proceder a su precinto.

Ocio nocturno

También se recuerda que, como hasta ahora, los establecimientos de ocio nocturno, discotecas y karaokes en los niveles de alerta 2, 3 y 4 deben permanecer cerrados.

Únicamente pueden abrir los de aquellas islas en nivel de alerta 1 siguiendo estas condiciones: cierre total antes de las 02.00 horas; sin baile; aforo del 100% al aire libre con 10 personas por mesa, y, en el interior el aforo será como máximo del 50% y con 4 personas por mesa.