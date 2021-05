“Mis semblanzas intentan despertar la curiosidad por personajes que nacieron o vivieron en La Palma”

Realza el florecimiento intelectual que tuvo La Palma en el pasado y contribuye a divulgar la figura de personajes nacidos en Isla o que han recalado a ella y han dejado una huella indeleble. El investigador Manuel Lorenzo Arrocha, diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha recogido en un libro, que acaba de ver la luz, la serie de artículos (un total de 54) que ha publicado en este periódico desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020 bajo el epígrafe Personajes en La Palma. A final de año tiene previsto editar el segundo volumen. La obra está prologada por Tomás Van de Walle Sotomayor, marqués de Guisla y Ghiselin, quien resalta que “el proyecto intelectual de Manuel Lorenzo Arrocha es dar a conocer en unos casos, promover el reconocimiento en otros y mostrar en definitiva la ejemplaridad de un grupo de personas que vivieron en la isla de La Palma. Los textos son breves y llenos de contenido sin concesiones a la retórica y resultan una atractiva lectura”. “Es un propósito ilustrado al que antecede una cierta tradición con ejemplos muy brillantes en la historia cultural de la isla como son los de Juan B. Lorenzo y Jaime Pérez García”, añade. El autor, experto en numismática y máster/magister en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldico y Genealógico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en una entrevista con este digital, asegura que con esta obra ha constatado “el increíble apogeo intelectual que tuvo La Palma, sobre todo, durante el siglo XIX que es, sin duda alguna, el Siglo de la Luces en nuestra Isla”. “Como anécdota, tengo que decir que algunas personas me comentan que se han quedado con las ganas de saber más sobre algunos personajes, y siempre les digo que una de mis ideas es intentar despertar la curiosidad por algunos de ellos y que busquen, a partir de mis semblanzas, más información y ahonden en la biografía del que le resulte más interesante”, cuenta Manuel Lorenzo, y añade: “Mi intención es seguir publicando nuevas historias de hombres y mujeres con una especial proyección que merecen ser conocidos y reconocidos, y también distinguidos”. Considera que su obra es "el compendio más exhaustivo de los personajes ilustres de La Palma". "A modo de fastos biográficos ilustrados, el libro recoge la parte humana de nuestra historia", dice.

¿Cómo surgió la idea de la serie de artículos Personajes en La Palma que ahora recoge en un libro?

La idea surgió cuando decidí hacerle un pequeño y sencillo homenaje a don Paco, el primero de mis personajes, que tenía en mente dedicarle desde hacía mucho tiempo. No me puedo olvidar de un día, en las tertulias que manteníamos a menudo, que me comentó que él tenía el título de Sir, o Caballero de la Orden del Imperio Británico. Ante mi extrañeza, con parsimonia, se levantó y salió de la habitación, volviendo al poco rato con un cuadro acristalado de aproximadamente metro y medio. Era ni más ni menos que el título firmado por el Duque de Edimburgo, recientemente fallecido, como Gran Comendador, y como no, por la reina Isabel II de Inglaterra como Gran Soberana de la Orden.

La Isla, como ha puesto de manifiesto, es cuna o tierra de acogida de ilustres y singulares personajes. ¿Cuál le ha sorprendido particularmente?

Es una buena pregunta. Realmente lo que me ha sorprendido a medida que avanzaba buscando personajes, ha sido constatar el increíble apogeo intelectual que tuvo La Palma, sobre todo, durante el siglo XIX que es, sin duda alguna, el Siglo de la Luces en nuestra Isla.

¿La población palmera conoce realmente la biografía de estas personas que dan nombre a calles o cuentan con algún reconocimiento institucional? ¿hay un desconocimiento en este campo?

Precisamente a raíz de mi primera semblanza tuve la sensación de que podía ser útil dar a conocer, a quienes no los conocían, una serie de ilustres figuras, nacidos o no en nuestra tierra, y que destacaron de alguna manera en el acontecer de nuestra isla de La Palma. Ya en mi penúltimo trabajo publicado en 2002, Condecoraciones, medallas y monedas de La Palma, recojo prácticamente a las personas que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo Insular (aparte de los reglamentos de honores y distinciones de ambas instituciones) han nombrado hijos ilustres o adoptivos, o le han otorgado medallas de la ciudad o de la Isla, entre otros reconocimientos. Pero había personajes a los que les habían dedicado calles, plazas, avenidas, estatuas o bustos, al haber aportado lustre a La Palma a lo largo de toda nuestra geografía insular, y algunas personas desconocían el motivo de esa distinción y cuándo tuvo lugar. Esa ha sido, en definitiva, mi implicación: dar a conocer, en una sencilla semblanza de poco más de un folio, a una serie de personajes con una imagen de su rostro, cuando ha sido posible, y con alguna fotografía de la calle, plaza, etc., que lleva su nombre.

¿Cuál es el objetivo del doble índice que ha incluido?

El trabajo tiene dos índices: el convencional de cualquier obra y otro donde he recogido varias de las calles de Santa Cruz de La Palma, rotuladas con el nombre de algunos de los personajes del libro que han conseguido pasar a la posteridad en el callejero de nuestra ciudad.

¿Cuándo saldrá a la venta el libro?

En las próximas fechas, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y podamos realizar una pequeña presentación.

¿Quedan aún personajes para un segundo volumen?

Por supuesto que aún quedan personajes para un segundo volumen, que espero y deseo, si Dios quiere, tener disponible a finales de este año.