“La empresaria y actriz Ana Obregón inaugura sus vacaciones con su esperado y tradicional posado del verano, para el que ha elegido hasta seis diseños de la firma de moda swimwear Serra, adherida al programa Isla Bonita Moda que gestiona la empresa pública Sodepal con financiación de la Consejería de Promoción Económica del Cabildo de La Palma”, informa la entidad en nota de prensa.

“Este es tal vez uno de los posados más esperados de Ana Obregón, ya que la última vez que posó en traje de baño ante las cámaras fue en julio de 2019, por lo que esta acción cobra especial relevancia mediática con un impacto en prensa y en redes sociales impresionante”, ha asegurado Raquel Díaz, responsable de Sodepal y consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

La consejera ha hecho hincapié en que “Isla Bonita Moda no ha parado de generar contenido a nivel regional, nacional e internacional tanto en medios especializados como a través de las redes sociales con las firmas adheridas al programa”, lo que pone de manifiesto “la importante evolución de este proyecto con acciones que redundan de manera directa en la comercialización de los productos de moda, complementos y joyería desarrollados por nuestros creativos desde la isla de La Palma”.

Por su parte, Beatriz Serra ha señalado que “este año está siendo increíble para mi marca, y gran parte de este éxito se lo debo a Isla Bonita Moda: es una gran suerte formar parte de un proyecto que cree en ti y que te ayuda a crecer y a superarte en todos los sentidos. Serra acaba de cumplir su primer año y, aunque la experiencia aún es muy corta, está siendo tan intensa como bonita a partes iguales, Isla Bonita Moda hace que me sienta fuerte y acompañada en este camino, estoy inmensamente agradecido a todo el equipo que lo conforma y es un orgullo llevar a la isla de La Palma unida a todos los éxitos de la marca, porque es sin duda mi fuente de inspiración”, señala Beatriz Sierra, directora creativa de la firma.

“El regreso del posado del verano de Ana Obregón es admirable y relevante por muchos motivos, y el hecho de que además utilice los trajes de baño de una marca como la mía que está empezando lo es más aún. Lo visualizaba en mi cabeza como un sueño, ahora siento que nada es imposible. Me gustaría aprovechar esta importante ocasión para agradecer a Ana Obregón por utilizar mis diseños y lucirlos como sólo ella sabe. Me enorgullece que los valores de Serra se fusionen con los de una mujer que sirve de inspiración para tantas, no solo por ser desde siempre un icono en el mundo de la moda y las tendencias sino por su fortaleza, superación y generosidad”, añade.

Sobre Serra

Con base y origen en la isla de La Palma (Canarias), la firma Serra, dirigida por Beatriz Sierra, nace en 2020 en plena cuarentena, en un momento de cambios donde la reivindicación por querer ser uno mismo cobra especial fuerza. “Cuando te das cuenta que las etiquetas solo te encasillan y por consecuencia también te paralizan, somos mucho más que etiquetas: Serra es aceptar la riqueza y la belleza de la diversidad”.

Otra de las señas de identidad de la marca es que el proceso de producción se realiza de manera artesanal, primando la excelencia de los tejidos de nuestro país y el cuidado de los acabados. Además, su enfoque sostenible es primordial, pues estas piezas cuentan con la certificación sostenible OEKO-TEX standard 100, una acreditación que garantiza la ausencia de sustancias nocivas, la fabricación en instalaciones respetuosas con el medio ambiente, en un entorno de trabajo socialmente responsable, y materiales certificados (al igual que su packaging).