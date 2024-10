El alumnado de un instituto de Tenerife lamenta el traslado de sus compañeros migrantes a otra isla: ''Se trata de personas, no de mercancía''

''Se trata de personas, no de mercancía''. El alumnado del IES Sabino Berthelot, en Tenerife, ha lanzado un comunicado este lunes lamentando el traslado de sus compañeros migrantes hacia otras islas. El grupo de 1º de ESO A ha expresado su ''profunda preocupación y tristeza'' por la reubicación de uno de los alumnos ''sin previo aviso''. ''Fue trasladado a otra isla sin que tuviéramos la oportunidad de despedirnos de él'', afirman. Según el escrito que han publicado en las redes sociales, el menor estaba completamente integrado en la clase. ''Era un amigo cercano para todos y su presencia era muy importante para nuestro grupo'', añaden.

Los estudiantes señalan que otros compañeros con los que tenían estrechos lazos también han sido trasladados a otros puntos del Archipiélago. El instituto pide al Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de los niños y adolescentes que llegan a Canarias sin familia, que explique esta decisión ''tan repentina''. Además, solicitan que se reconsidere la posibilidad de que los alumnos regresen al centro. ''Creemos que el bienestar emocional y social de ellos es un aspecto clave en su desarrollo académico y personal, y esta medida ha generado un gran vacío y tristeza entre nosotros'', subrayan.

''Por favor, consideren nuestra petición y, al menos, permítanos despedirnos adecuadamente de nuestro amigo, ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo'', piden. En la actualidad, Canarias tutela a 5.600 menores no acompañados en más de 80 dispositivos repartidos por todo el Archipiélago. En numerosas ocasiones, desde el Ejecutivo regional han reconocido la saturación de los centros y que no siempre se garantizan las condiciones mínimas de acogida.

La acogida de los menores no acompañados ha marcado en los últimos meses la agenda política y las relaciones entre Canarias y el Estado. El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha criticado en innumberables ocasiones que el Gobierno central deje ''solo'' al Archipiélago en materia migratoria. La comunidad autónoma también ha negociado con el Estado una reforma de la Ley de Extranjería que permitiera establecer una distribución obligatoria de los menores niños por todas las regiones. Sin embargo, Junts y el PP (socio de gobierno de CC en Canarias) tumbaron la propuesta en el Congreso.

Para evidenciar la saturación de los recursos y exigir más colaboración al Estado, Canarias ha empleado diferentes mecanismos de presión. La primera de ellas consistió en instalar carpas en los muelles en contra del criterio de la Fiscalía. En estas tiendas de campaña los menores pasarían días hasta ser reubicados en otros dispositivos. La siguiente fue la aprobación de un protocolo de atención a menores que exigía a los menores pasar por diferentes requisitos policiales antes de entrar a la red de protección. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió de forma cautelar esta medida siguiendo las peticiones del Ministerio Público, que alertó de que estos trámites podrían ralentizar la acogida de los niños y adolescentes, vulnerando así sus derechos fundamentales.

El Gobierno de España ha anunciado que contempla aprobar la transferencia de al menos 50 millones de euros para este año 2024 para Canarias con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado al Archipiélago.