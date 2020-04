Expertos recomiendan hacer pruebas masivas de inmunidad al coronavirus cuando acabe la primera oleada

Los estudios de seroprevalencia dan información sobre la proporción de una población que posee anticuerpos frente a un virus, o generados con vacunas o después de una infección natural. Hacer un estudio de este tipo resolvería una de las cuestiones más controvertidas en la crisis del coronavirus: ¿a cuántas personas ha infectado el SARS-COV-2 en España?

Jesús Castilla Catalán, experto del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), explica por qué de momento no se están llevando a cabo en nuestro país esos estudios sobre la COVID-19.

"En la fase aguda de una infección no es el método más útil. Además, en fases muy precoces podría dar falsos negativos. En este momento los estudios de seroprevalencia no aportan nada que no haga la PCR, más indicada para la situación de contagiosidad que interesa detectar ahora mismo”, afirma.