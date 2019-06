Alberto Rodríguez asegura que trabajará por un Podemos "mucho más abierto" y con mayor implantación territorial

El nuevo secretario de Organización de Podemos, el tinerfeño Alberto Rodríguez, ha asegurado este sábado que su objetivo es trabajar por una organización "mucho más abierta" y con mayor implantación territorial.



Alberto Rodríguez ha hecho estas declaraciones al término del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) que ha aprobado este sábado acometer una remodelación amplia de la dirección.



Además de él, entran a formar parte del Consejo de Coordinación de la formación morada la diputada Ione Belarra y el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández Santos, la exdiputada Ana Marcello y el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Txema Guijarro.



"Tengo ahora esta responsabilidad sobre mi espalda pero también tengo clarísimo que es una tarea colectiva, en la que estoy seguro contaré con toda la organización", ha asegurado Alberto Rodríguez, para también precisar que se apoyará en Ana Marcello, que será la secretaria general de Círculos y Participación.



Alberto Rodríguez ha confiado en que después de este ciclo se logre articular una organización más fuerte, sin olvidar que "hay mucha gente en este país que no llega a fin de mes y que necesita una fuerza política que cambie las cosas y plante cara a los poderosos".



Su antecesor, Pablo Echenique, le ha dado ánimos para asumir una nueva responsabilidad. "Intentaré hacer las cosas bien, las que están bien que continúen y las que tienen margen de mejora, que mejoren", ha explicado.



También ha asegurado Alberto Rodríguez que el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) ha transcurrido de forma tranquila y no se ha planteado en ningún momento la convocatoria de una asamblea ciudadana donde se podría rebatir el liderazgo de Pablo Iglesias.



No obstante, sí ha reconocido que, tras los malos resultados electorales, ha habido debate y "mucha autocrítica".