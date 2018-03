Ángel Víctor Torres (PSOE) advierte de que no le derivará "del camino ninguna situación que pretenda despistar" su labor

El secretario general del PSC, Ángel Víctor Torres, ha advertido este lunes de que no le derivará "del camino ninguna situación que pretenda despistar" su labor, y ha señalado respecto a la indisciplina en la votación parlamentaria de la RTVC que todos los secretarios insulares han calificado el hecho de "inadmisible".



Ángel Víctor Torres se pronunció de esta manera en la rueda de prensa posterior a una reunión de trabajo con los secretarios generales del PSC en cada isla para analizar los asuntos que atañen a Canarias, como paso previo al encuentro que mantendrá el jueves en Madrid con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



Torres indicó que el partido aún no ha averiguado qué parlamentario rompió la disciplina de voto respecto a las candidaturas al Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria y manifestó que todos los secretarios insulares han mostrado una postura unánime de lamentar lo ocurrido, pues implica que un diputado no ha respetado una decisión que era unánime.



"No podemos aceptar" este hecho, indicó el secretario general de los socialistas canarios, quien afirmó que en las reuniones previas en las que se analizó este asunto ningún diputado advirtió o se manifestó en sentido contrario a la posición del PSC ni nadie "abrió la boca".



El PSC tiene autonomía y debates internos pero, una vez producidos, "todos tenemos que salir con una voz unísona y unánime", añadió Torres, quien afirmó que el tiempo ayudará a esclarecer quién rompió la disciplina en el grupo parlamentario después de que antes de la votación se arbitraran fórmulas para impedir esta posibilidad "porque no nos fiamos de otras formaciones políticas".



"No puedo negar la evidencia de que de 15 personas una ha tenido una indisciplina", reiteró Ángel Víctor Torres, quien subrayó no obstante que lo importante es que el PSC va a seguir trabajando porque "va en el camino adecuado" para volver a ser la primera fuerza en votos en Canarias en las próximas elecciones autonómicas.



Ello ha provocado, argumentó, que otros partidos se pongan nerviosos y hayan activado mecanismos "para debilitar al PSC", una formación que se encuentra "fuerte" y que crece en todas las islas.



Respecto a la reunión de este lunes apuntó que se han abordado los asuntos de la agenda canaria y planteará a Pedro Sánchez la necesidad de que el PSOE exija al Gobierno central que firme de manera inmediata el convenio de carreteras con Canarias, por el que las islas "no pueden seguir esperando ni un minuto más".



También se han abordado cuestiones referentes al resto de convenios, el Régimen Económico y Fiscal y exigirá la derogación de la ley estatal de Racionalización de las Administraciones porque, en su opinión se debe garantizar a los municipios la suficiencia financiera suficiente para que puedan afrontar cuestiones sociales con independencia del número de habitantes de cada localidad.



En cuanto al posible abandono de dirigentes socialistas en islas no capitalinas para integrar otras fuerzas o fundar partidos nuevos, el secretario general del PSC indicó que ha habido otras ocasiones en que han sucedido hechos similares y la realidad, apuntó, es que "estamos fuertes" y cada vez que el partido ha estado en el Gobierno de Canarias "hemos dejado nuestra huella".



No obstante, aseveró Torres, el PSC "va a tender la mano a todos" y si eso no es posible, continuar trabajando "como siempre hemos hecho".



En relación con la situación del partido en el municipio tinerfeño de El Rosario, manifestó Torres que se analizará la situación del pacto en el citado Ayuntamiento, que es un asunto "puntual" y sobre lo que se mostró convencido de que tendrá arreglo.

La propuesta de reforma electoral de CC, "inadmisible"

Por otro lado, el secretario general ha tachado de "inadmisible" la propuesta de reforma electoral presentada por CC, que abocará la modificación del sistema electoral a un fracaso "del que no va a ser responsable el PSOE".



Torres señaló que la propuesta de CC de aumentar un diputado por Tenerife, otro por Gran Canaria y otro por Fuerteventura no es la reforma electoral que necesita Canarias "y por la que pelea el PSC".



"Serán otros los que tengan que dar la cara ante la ciudadanía", advirtió Torres en alusión a CC, e insistió en que la propuesta que se presente no puede ser "una patada para adelante".