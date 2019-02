Antonio Morales (NC) aboga por "no precipitarse" y dejar las elecciones para otoño

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), es partidario de "no precipitarse en convocar elecciones" generales ante la "alarma social" del país y aboga por dejarlas para el otoño.



Un día después de la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en una decisión que ha criticado porque, a su entender, "era necesario que se aprobaran" esas cuentas, Morales ha apostado este jueves por aplazar los comicios hasta después del verano.



Morales estima que, pese a que son muchas las voces que hablan de la posibilidad de que sean inminentes, tanto desde la oposición como entre las propias fuerzas socialistas, "no debe precipitarse el Gobierno en convocar elecciones".



Puesto que, antes de llamar a las urnas, "intentaría que se produjera, en el conjunto de las fuerzas políticas del país, un consenso para frenar la crispación y afrontar los retos de la democracia, del futuro de este país", ha argumentado.



Morales ha recalcado que, a su entender, en primer lugar se deben afrontar problemas como la "fractura territorial y social" que hay en España, así como la "precariedad de las instituciones" que está generando el devenir político, para atajar la "alarma social" que eso crea.



"Yo creo que el otoño sería la mejor fecha para convocarlas", ha concluido el presidente del Cabildo.

Un superdomingo, perjudicial para Canarias



El dirigente nacionalista ha mostrado especialmente su desacuerdo con la idea de que las generales se hagan coincidir con las elecciones autonómicas, locales y europeas de mayo próximo, algo que ha opinado que "no es bueno", y más aún en el archipiélago que en el resto de España.



Ya que eso conllevaría tener que depositar papeletas "en siete urnas distintas en Canarias, lo que me parece que produce un efecto disuasorio, produce una distorsión en la ciudadanía", ha considerado.



Y ha apostillado: "Desde luego, no es bueno para la democracia ni para la participación de la ciudadanía".



Antonio Morales, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras participar en una reunión con directivos y otros empresarios de la Federación de Operadores Portuarios de Las Palmas, ha subrayado, además, su disconformidad con que se hayan rechazado los presupuestos estatales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Cuentas que ha defendido porque, según ha sostenido, "contemplaban mejoras sociales importantes para este país y, además, en el capítulo de enmiendas, existía el compromiso de atender las demandas que se habían planteado desde Canarias".