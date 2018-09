CC alerta de la demora en la firma del convenio de carreteras y alude a la "incapacidad" del Gobierno central

Proyectos como el eje norte-sur de Fuerteventura, la carretera de La Aldea en Gran Canaria o el anillo insular en Tenerife "no pueden sufrir nuevas demoras por la incapacidad" del Gobierno que preside Pedro Sánchez (PSOE), ha dicho este jueves la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González.

Esta es la respuesta que la dirigentes de Coalición Canaria (CC) ha dado al anuncio realizado por el Ministerio de Fomento poniendo "pegas" al borrador del convenio de carreteras con Canarias alegando un reajuste de los plazos de las obras.

A juicio de Guadalupe González "resulta a estas alturas completamente fuera de lugar" ese anuncio, y la secretaria de Organización de Coalición Canaria ha añadido que "todos los aspectos técnicos están en regla y lo único que echamos de menos es voluntad política para concretar el acuerdo y rubricar el documento del convenio de carreteras fijando oficialmente una fecha para la firma".

En un comunicado, CC indica que el Gobierno de Canarias, por medio de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, hizo llegar al Ministerio de Fomento el acuerdo Canarias-Estado en "tiempo y forma, y hasta la fecha sigue sin refrendarse".

De no firmarse el convenio provocaría la paralización de diez carreteras al no poderse garantizar la financiación para estos proyectos en varios años de ejecución. "Lo único que reclamamos es que Fomento diga ya una fecha para la firma del convenio de carreteras", señaló Guadalupe González, quien advierte de que "no existe ni una sola excusa para que el PSOE siga retrasando la firma del convenio".