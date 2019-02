El Cabildo de Gran Canaria rechaza paralizar Amurga

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha rechazado paralizar el expediente de compra de terrenos rústicos en Amurga por cuatro millones de euros, en una sesión en la que el PSOE ha reiterado su predisposición a llevar el asunto de nuevo al consejo de gobierno, con el informe de deslindes.



En la sesión de este viernes, la corporación ha sometido a votación una moción firmada por los consejeros de tres los partidos en la oposición (PP, Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria) en la que se demandaba suspender ese expediente de compra de suelo, en medio de la polémica generada por el hecho de que entre los propietarios aparezcan familiares del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.



El vicepresidente del Cabildo y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ofreció a los tres grupos llegar a un acuerdo en forma de enmienda transaccional con este contenido: "Ratificar la decisión del consejero de Hacienda (Pedro Justo) de solicitar el informe de deslindes para recabar información sobre si interfiere suelo público en las fincas afectadas y, recabados, dichos datos se lleve la decisión nuevamente al Consejo de Gobierno".



Los socialistas sostienen que, cumplidas esas nuevas cautelas, se puede "proceder a iniciar el expediente con los nuevos datos". Esta propuesta supone plasmar en un escrito la posición que los socialistas canarios ya habían adoptado tras reunirse con sus socios de NC en el Cabildo: hacer que el expediente de Amurga vuelva a pasar por el consejo de gobierno, porque consideran que el informe sobre deslindes determinará que una pequeña parte del terreno adquirido ya era público (cauces de barrancos o barranquillos) y que, por tanto, hay que ajustar el precio de compra.



Sin embargo, la oposición no ha aceptado esa transaccional, por lo que se ha votado la moción original (paralizar el expediente) y el pleno la ha rechazado por 16 votos en contra frente a 11 a favor.



El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha justificado su negativa a la oferta del PSOE porque considera que esta "no supone una paralización real del expediente", ni introduce "una revisión de oficio como tal".



Para Bravo de Laguna, solo era aceptable una propuesta así si se le incorporaba iniciar una revisión de oficio. Lo contrario, a su juicio, era "una tomadura de pelo, porque no suspende nada".



"Se deben hacer las cosas bien, con los informes y la seguridad jurídica" porque, si no, "se ensombrece algo positivo para Gran Canaria", ha argumentado el expresidente del Cabildo.



La misma idea han compartido el resto de grupos que propusieron la moción, ya que "se trata de adquirir fincas por metro cuadrado y no está completo el expediente", por lo que "habrá que estimar la superficie y paralizarlo hasta tener claros los metros que se van a comprar", ha apuntado el consejero de CC, Fernando Bañolas. El expediente, ha indicado político nacionalista, "tiene muchas lagunas y dudas" y "adolece de muchas cosas".

"Al traje a medida que se han creado se le abren las costuras", ha declarado, por su parte, el portavoz del PP, Carlos Ester, que no se entiende "las prisas por sacar adelante un expediente" que hace un mes se planteaba como "impoluto" y "no es así".



Ester sostiene que la propuesta alternativa que ofrecía el PSOE buscaba "salir del callejón sin salida" en el que, a su juicio, se han metido los socialistas, a los que ve "entre la espada y la pared ante las declaraciones en contra de Luis Ibarra (su nuevo candidato al Cabildo) y Morales (el presidente de la corporación, de NC)". Además, en opinión del PP, Ángel Víctor Torres está dando síntomas de padecer "el síndrome de Estocolmo ante NC".



Por su parte, el representante de Podemos, Miguel Montero, ha apoyado que se compren suelos rústicos de valor ecológico o de interés para la reforestación, pero "haciendo las cosas bien".



El consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito (NC), ha insistido en que "se ha revisado el expediente y está perfecto", ya que la compra se establece "según las bases que recogen el registro y el catastro".



El catastro "no recoge que haya elementos de dominio público en las fincas", por lo que "el procedimiento se ha hecho bien" y en el caso de que exista suelo público "es un fallo en la ficha del catastro", ha alegado el titular de Hacienda.



El consejero de Nueva Canarias ha mostrado su apoyo a la transaccional planteada por Torres, porque "queremos que esté todo perfecto" y la urgencia se debe "a acabar con esta situación". A su juicio, la revisión de oficio no tiene cabida porque "el expediente no esta equivocado ni tiene error, está bien".



Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha recalcado que "este informe de deslindes ya está en marcha en el Consejo Insular de Aguas", a pesar de que "es un documento que no se ha pedido nunca antes".



Morales ha defendido que se trata de una compra de suelo "necesaria para esta Isla, en un espacio que los técnicos aseguran que es preciso que sea público para la protección de la biodiversidad" y, por tanto, "vamos a continuar y seguir adelante".



El presidente del Cabildo sostiene que esta operación está siendo cuestionada por "una campaña organizada para minar al grupo de gobierno", porque piensan que con esto les "van a debilitar". Sin embargo, ha recalcado, en su equipo de gobierno actúan "con la conciencia limpia y con cumplimiento de las obligaciones".