Canarias pide la extensión de los ERTE turísticos hasta 2021

La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, ha enviado escritos a cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en los que insiste en la necesidad de extender los ERTE del sector turístico hasta finales de 2020 e incluso hasta principios de 2021. Según la consejera, es necesario para evitar en Canarias las consecuencias de un paro potencial que alcanzaría a casi el 50% de la población activa.



Yaiza Castilla explicó este miércoles en el Parlamento que el Plan de reactivación turístico aprobado por el Gobierno central no está territorializado por comunidades autónomas y que, por tanto, no incluye medidas específicas para Canarias. Además, aclaró, que la mayoría de las ayudas aprobadas para las empresas son préstamos que en una situación como la actual derivarían en el aumento de la deuda privada, “por lo que hay que ver si a las empresas les conviene o no acogerse a ellos”.



Entre los aspectos positivos, la consejera destacó la puesta en marcha de los incentivos comerciales aprobados por AENA para compañías aéreas, a los que se destinará un total de 25 millones de euros y que, según reconoció, “pueden ayudar a recuperar la conectividad de las islas”.



“Soy consciente de que este plan nos ha causado a todos decepción, esperábamos medidas específicas para el turismo de Canarias y así lo ha demandado el presidente del Gobierno regional, el vicepresidente y yo misma al Gobierno central y lo seguiremos demandando”, aseguró Yaiza Castilla. También que explicó que el turismo es nuestra columna vertebral de la economía y “el que puede evitar la quiebra social”, sobre lo que expreso su temor de que se esté llegando tarde en la respuesta del Estado y Europa a las Islas.



Junto a ello, la titular de Turismo expuso la necesidad de respuesta inmediata a “las medidas extraordinarias de protección social que necesitan nuestros trabajadores y trabajadoras y piden nuestras empresas para no quebrar, como es la flexibilización y prolongación de los ERTE por lo menos hasta 2021.



En este contexto, la consejera destacó “la dificultad del Gobierno central para entender el por qué la extensión de los ERTE es fundamental para Canarias” y anunció que ayer mismo remitió varias cartas a las ministras y ministros de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social, Economía y Turismo Yolanda Díaz, María Jesús Montero, José Luis Escrivá, Nadia Calviño, Reyes Maroto, explicando “la cruda realidad en la que nos podemos enfrentar en Canarias”.



En los escritos, Castilla explica que el turismo en Canarias presenta tres elementos fundamentales que lo diferencian del resto del turismo nacional: la dependencia, casi absoluta, del transporte aéreo, para los desplazamientos de pasajeros; la temporada alta, que se produce entre los meses de octubre y abril; y el gran peso del turismo extranjero sobre el total visitantes, que supera el 87% (sólo los turistas alemanes y británicos ya representan más de la mitad del total).



Ello y “la ausencia de una respuesta coordinada a nivel europeo,” dijo, ha supuesto que los principales países emisores de turistas a Canarias, como Alemania (2.651.378 de turistas en 2019) y especialmente, Reino Unido (4.939.404), no se encuentren en disponibilidad de reactivar los flujos turísticos con garantías, “suponiendo esta falta de demanda el mayor impedimento para una pronta recuperación del sector”.