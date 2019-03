Cardona traslada a la Autoridad Portuaria su afición por los cursos de inteligencia emocional

La Autoridad Portuaria de Las Palmas sigue gastando dinero casi en la misma medida que va perdiendo tráfico de mercancías en la isla de Gran Canaria. Al desarrollo de la nueva marca comercial denominada Las Palmas Ports, the leader in the mid-Atlantic y a la inversión de más de 80 millones de euros en los puertos de la provincia oriental, ahora se le suma el gasto en cursos de educación emocional, organización saludable y coaching dirigido al personal de la administración. Unas prácticas que ya tenía por costumbre organizar durante su etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (2011-2015) el presidente del organismo portuario, Juan José Cardona (Partido Popular). El resultado de estas iniciativas que buscan unificar y abanderar las fortalezas geográficas, logísticas y de servicios de los recintos portuarios de las tres islas de la provincia, según la Autoridad Portuaria, se traduce en una pérdida de casi 100.000 contenedores en el último semestre de 2018 y de 9.376 en el mes de enero de 2019 con respecto al mismo período del año anterior.

En tan solo 10 meses de gestión al presidente de la Autoridad Portuaria le ha dado tiempo a convocar al menos tres accione formativas para los trabajadores, entre las que se incluye un taller de habilidades emocionales que se impartirá en un solo día de 8.00 a 15.00 horas en el Aula de Formación en el centro de Las Palmas. El ADN del líder, dirigido al personal del Servicio de Vigilancia y Policía, es otro de los cursos con una duración de 35 horas en la que “se tratarán diferentes aspectos del liderazgo” el cual impartirá La Fábrica de Inconformistas, detallan desde el organismo portuario. El anterior, explican, se denominaba Organización saludable y fue llevado a cabo por Adecco Formación S.A. Ambos cursos tuvieron un coste de 14.850 euros, solo 150 euros por debajo del límite permitido por la Ley de Contratos del Sector Público para adjudicar un contrato menor de suministros o servicios sin convocar un concurso público.

Desde el gabinete de prensa de la Autoridad Portuaria manifiestan a este periódico que estas iniciativas parten del departamento de Recursos Humanos. “Es muy normal entre las empresas, el objetivo es fomentar la comunicación interna entre los empleados”. Además, aseguran que se han llevado a cabo durante muchos años y que nada tiene que ver con el presidente del organismo portuario. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio afirman que durante los casi siete años que estuvo al anterior dirigente, el socialista Luis Ibarra, nunca hubo ningún curso de motivación. “Había cursos que solicitaban los colectivos sindicales de formación y de lo que fuera necesario, pero no motivacionales”. “La motivación la tiene que generar la presidencia”, señalan.

Cardona ya recibió críticas cuando fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por este tipo de iniciativas. En octubre de 2011, cinco meses después de llegar al cargo, envió a los jefes de servicio tres sobres que tenían que abrir en diferentes días. En el interior iban cuentos y deberes, con ellos tenían que presentarse ante él para llevar a cabo un curso de coaching. Aquel acto despertó muchas críticas entre la oposición y los colectivos sindicales.

Unos días después, el que fuera alcalde de la ciudad envió una carta a todos los trabajadores del Ayuntamiento explicando la primera sesión de coaching y detallando cuáles eran sus objetivos con estas formaciones. “Desde la alcaldía quiero impulsar una línea de trabajo dirigida a descubrir las fortalezas de esta Organización. Es una estrategia ambiciosa que deseo sea compartida por el mayor número de personas que trabajan en esta casa”, aclaraba, y adelantaba que se realizarían diferentes encuentros en los que participaría todo el personal. Pero, el alcalde tenía claro que recibiría críticas por sus ideas y así lo hizo saber: “Sé que tendré resistencias porque las estructuras no aceptan muy bien la innovación”, escribió en el comunicado.

Con el objetivo de potenciar la integración social del puerto en la sociedad, otra de las ideas de Cardona es instalar un centro de interpretación que sirva de vehículo de información para dar a conocer a la ciudadanía las instalaciones y los servicios que presta el Puerto de La Luz y de Las Palmas. El pasado mes de octubre anunció que el Port Center 360º se instalaría en el antiguo Edificio Fundación Puertos de Las Palmas, entre al Acuario Poema del Mar y el Centro Comercial El Muelle.

El pasado 13 de marzo también presentó la nueva imagen corporativa del Muelle Deportivo de la ciudad que pasó a llamarse Marina Las Palmas. “Esta marca pretende unificar todas las actuaciones que aquí se desarrollan, persigue que esta Marina tenga una visión unitaria y una estrategia única en el desarrollo de sus actividades”, dijo Cardona en el acto.

Lo cierto es que el cargo del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria entrará en situación de provisionalidad en solo dos meses, con motivo de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas sigue con la mala racha de descenso de tráfico de mercancías. Después de una caída consecutiva de cuatro meses, en el mes de diciembre remontó con un crecimiento de más de 138 mil toneladas pero, a pesar de eso, 2018 acabó con 26,96 toneladas frente a las 27,14 de 2017.

Cardona asegura que este descenso de contenedores es una de las consecuencias de un problema informático de Maersk, una compañía danesa de transporte marítimo, que hizo que se viera en la obligación de desviar al puerto Puerto de Las Palmas un número importante de contenedores durante 2017, 2016 y 2015.

Según las mismas fuentes, Cardona se está dedicando a llevar la misma filosofía que usó en el Ayuntamiento, con la ventaja de que el gasto en la Autoridad Portuaria es “prácticamente ilimitado”. “A final de año Intervención o Puertos del Estado le dirá que no puede continuar en la misma línea pero él prefiere gastar un dineral en campañas de publicidad para que lo traten bien”. “El año que va a estar se gastará el dinero en estas cosas y no en hacer gestión”, sentencian.