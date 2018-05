Clavijo, sobre el nombramiento de Cardona al frente de la Autoridad Portuaria: "Las reglas son las que son"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aludido este martes a criterios de "oportunidad política" para justificar la propuesta de nombramiento de Juan José Cardona (PP) como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en sustitución de Luis Ibarra (PSOE).

En respuesta a una pregunta de Nueva Canarias (NC), Clavijo ha comentado que "las reglas son las que son" en este tipo de nombramientos, dejando claro que no es un "asunto personal" ni pone en duda la capacidad de Ibarra.

No obstante, ha comentado que a Cardona también le avala que procede del sector transporte y ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. "Le presupongo la misma capacidad que a Ibarra", ha indicado.

El presidente espera que no salga "perjudicada" la imagen de Ibarra ni de Cardona, quien tiene una "capacidad más que demostrada", al tiempo que ha espetado al portavoz de NC, Román Rodríguez, "quién marca el interés general", ya que cuando fue presidente regional "no había ninguna mujer" al frente de las consejerías o "cambiaron personas" cuando accedió a la vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria. "Es un criterio político, y si me equivoco lo pagaremos en las urnas", ha apuntado.

Rodríguez, por su parte, ha admitido "las reglas del juego", pero cree que "no es bueno" que este tipo de cargos se designen por "criterios políticos", ya que las instituciones "deben estar por encima de los repartos", pues "lo determinante" debe ser la capacidad de gestión.

En ese sentido, ha comentado que Ibarra ha hecho una "excelente gestión" reconocida por los operadores portuarios, de ahí que vea "poco razonable" que se sustituya, pues Cardona puede que no reúna el perfil necesario.

En su opinión, algunas áreas de gestión de las instituciones "deben estar en manos de profesionales" y no ser repartidas "por cuotas", sino teniendo presente perfiles y resultados.