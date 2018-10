El Gobierno de Canarias no cree que exista "una subida artificial" de precios con la bonificación del 75%

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha defendido este lunes que en los vuelos con la Península "no existe, a día de hoy, una subida artificial de precios" a raíz del aumento de la ayuda de residente, como han denunciado diversos sectores sociales y políticos.



Ese encarecimiento de los billetes que algunos partidos políticos, como Podemos, han denunciado que se ha producido tras elevarse al 75% la bonificación de residente, en una supuesta maniobra de las aerolíneas para mejorar sus márgenes, "no ha existido, no existe", ha afirmado Rodríguez.



El también consejero de Transportes ha atribuido la sensación que tienen los viajeros de que volar se ha vuelto más caro a que "lo que sí ha habido es un extraordinario aumento de la demanda" como consecuencia del abaratamiento provocado por la ampliación del descuento a los isleños, que tienden a "agotar los precios más económicos" en primer lugar, con lo cual quienes compran sus pasajes más tarde se ven obligados a adquirir los de tarifas más elevadas.



Ya que el sector aéreo "los sistemas tarifarios son complejos" y es habitual que las diferentes plazas de un mismo vuelo se vendan a distintos precios, según cuáles sean y también según el medio y el momento en que se lleva a cabo su compra, ha argumentado.



Pablo Rodríguez ha dicho, no obstante, que "espera que la oferta se adecuará a la demanda y habrá más plazas económicas" cuando se normalice la aplicación de la bonificación del 75%, que se puso en marcha hace unos meses.



Y, en todo caso, ha subrayado que el control de posibles maniobras empresariales para engrosar sus beneficios a costa de embolsarse esas ayudas como las denunciadas no es competencia del Gobierno de Canarias no del estatal.



En este asunto, "quien tiene que estar vigilante es el Ministerio de Fomento", ha añadido el vicepresidente autonómico, que ha hecho estas declaraciones en el marco de un encuentro de debate sobre los transportes en las islas organizado por los diarios "La Provincia" y "La Opinión" en Las Palmas de Gran Canaria.