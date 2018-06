PSOE, PP, Podemos y NC aúnan fuerzas para evitar que CC bloquee la reforma electoral

El PSOE, el PP, Podemos y NC "están preparados para evitar" que Coalición Canaria bloquee la entrada en vigor del nuevo sistema electoral que se ha incluido en el Estatuto de Autonomía durante su tramitación en el Congreso solicitando su devolución al Parlamento canario.



Coalición Canaria anunció hace días que entendía que el Congreso había introducido "cambios sustanciales" en el proyecto de Estatuto que le había remitido el Parlamento canario que justificarían su devolución a la Cámara autonómica para que sea esta la que los valide o rechace; en concreto, la elevación del número de diputados elegibles y la creación de una lista electoral de carácter regional.



El presidente de NC, Román Rodríguez, ha explicado que una vez que el Estatuto de Autonomía ha completado prácticamente su tramitación en la ponencia del Congreso que lo debate, los cuatro partidos que pactaron la reforma electoral están preparándose para garantizar que ese nuevo sistema esté en aplicación en 2019.



En declaraciones realizadas antes de reunirse con la patronal de Las Palmas, la CCE, Rodríguez ha recordado que, en primer lugar, CC no tiene hoy mayoría en el Parlamento de Canarias para solicitar la devolución del Estatuto, porque los cuatro partidos que promueven el nuevo sistema electoral suman 39 diputados, sobre un total de 60.



Pero, además, ha argumentado que tampoco lo podría hacer aunque tuviera los votos, porque existen dictámen jurídicos que indican que cuando una propuesta de ley es tomada en consideración por el Congreso, ya solo este puede aprobarla, rechazarla o suspender su tramitación, sin que pueda intervenir el Parlamento canario en ello.



El líder de NC ha subrayado, además, que el nuevo Estatuto tiene conquistas "históricas" en materia de competencias para Canarias, que su partido no está dispuesto a que se sacrifiquen para proteger los intereses electorales de nadie.



Rodríguez mantiene que, en 2007, CC ya promovió la retirada de la anterior reforma del Estatuto por sus propios intereses como partido, para impedir otro cambio en el sistema electoral.



Y los cuatro partidos que han pactado la actual reforma, ha enfatizado, "están preparados" para que eso no vuelva a ocurrir.



PSOE, PP, Podemos y NC pactaron en Parlamento de Canarias elevar de 60 a 70 el número de diputados a elegir a partir de 2019, con un escaño adicional para Fuerteventura en reconocimiento al aumento de su población y nueve dependientes de una lista regional.



Además, la propuesta rebaja al 4 % autonómico y al 15 % insular el mínimo de votos que una candidatura debe obtener para tener derecho a entrar en el reparto de escaños en el Parlamento.