Podemos acusa a CC de promocionar el negocio privado de los videojuegos con dinero público

El diputado de Podemos en el Parlamento canario Francisco Déniz ha acusado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y a Coalición Canaria de utilizar el dinero público para promocionar el negocio privado de los videojuegos, una utilización "indecente" de esos fondos en beneficio de intereses particulares de empresas que venden una actividad "adictiva".



La consejera de Educación, Soledad Monzón, "no ha tenido en cuenta ni siquiera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la inclusión como enfermedad del trastorno producido por la adicción a los videojuegos", ha denunciado Déniz en un comunicado.



Soledad Monzón "comete una indecencia al pretender usar dinero público para hacer propaganda para las grandes multinacionales de los videojuegos", señala Déniz en referencia al interés de la Consejería por introducir los videojuegos de deportes (conocidos como e-sports) en las escuelas mediante la creación de una liga escolar en centros públicos.



Coalición Canaria está activando a todos sus ayuntamientos y cabildos para promocionar y subvencionar los videojuegos competitivos, asegura Déniz, quien hace un llamamiento "a padres, madres, direcciones de centros y profesorado" para que impidan que desde las instituciones "se fomenten estas prácticas" adictivas con dinero público.



Para el diputado, el interés del Gobierno de Coalición Canaria por promocionar los videojuegos "es un claro ejemplo de la connivencia con negocios privados de grupos empresariales que poco o nada se interesan por el bienestar de la población".



Déniz ve "intereses ocultos" detrás de la promoción de los videojuegos por la Consejería de Educación y afirma que "la comunidad educativa está indignada y se movilizará contra esta liga escolar de videojuegos", ya que la administración "no ha escuchado las demandas de las asociaciones de padres y madres".



Además, Educación "se ha saltado los acuerdos que se han aprobado en el Parlamento respecto a tomar medidas contra la obesidad y el sedentarismo, e incluso ignora que los juegos electrónicos competitivos han sido excluidos de la Ley del Deporte", afirma el diputado de Podemos, que ha pedido una comparecencia de la consejera para que aclare tanto este asunto como el reparto consolas a profesores de educación física.



"No me niego a que la gente juegue a lo que quiera, pero las instituciones públicas no deben fomentar los videojuegos competitivos", señala Francisco Déniz.