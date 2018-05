Podemos acusa a Coalición Canaria y Nueva Canarias de mantener las pensiones "indignas" del ministro Montoro

El diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha acusado a Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) de mantener "unas pensiones mínimas indignas", por debajo del umbral de la pobreza y que ha diseñado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.



Alberto Rodríguez señala que estas formaciones "se enorgullecen" de haber situado este año la pensión no contributiva en 369,90 euros al mes, en 14 pagas, y la mínima contributiva en 639,30 euros, ambas por debajo del umbral de la pobreza, que según Eustat son 650,35 euros mensuales.



Rodríguez realizó estos comentarios durante el debate de las enmiendas a los Presupuestos del Estado (PGE) celebrado en Comisión, donde ha solicitado sin éxito "una vez más, al Gobierno y a los partidos que les apoyan como C's, PNV, y con más razón aún si cabe a NC y CC, que apoyen" sus propuestas.



Para Rodríguez, mención aparte merece el caso de las pensiones de viudedad, para las cuales la formación morada ha presentado enmiendas "para elevar al 60% la base de cotización cuando no haya otros ingresos" y obligar al Gobierno que preside Mariano Rajoy a cumplir la Ley de Seguridad Social de 2011.



"Qué rápidos están para llenarse la boca con cumplir leyes y meter cantantes en la cárcel y qué lentos cuando se trata de subir unas pocas decenas de euros a las viudas y viudos de nuestro país, que a ustedes les parecerá insignificante, pero para mucha gente marcan la diferencia entre poder pagar las facturas o no poder hacerlo", ha argumentado.



Rodríguez, que también ha defendido enmiendas para extender los planes especiales de empelo a todas las comunidades autónomas que lo necesiten por sus elevadas tasas de desempleo, ha criticado que en los PGE la financiación de la Renta Activa de Inserción (RAI) "vuelve a descender este año un 8,9%", pues la misma se ha reducido desde 2016 un 30,7%.