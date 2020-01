Podemos destaca de su labor en el Gobierno canario el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y la Renta Ciudadana

La sede de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria ha acogido la tarde de este jueves un acto para explicar a los simpatizantes del partido las grandes líneas y estrategias que la formación lleva a cabo en el Gobierno de Canarias, así como para "escuchar a la ciudadanía".



Podemos ha explicado en ese foro lo que "se ha hecho durante estos seis meses" en los que han formado parte de las administraciones canarias "pero, sobre todo, lo que se prevé hacer a corto, medio y largo plazo", ha explicado la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez.



Entre las medidas que más tiempo ocupan a los trabajadores de la Consejería regional de Derechos Sociales destacan "el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en mayo del año pasado por el Parlamento de Canarias, y el desarrollo de la Ley de Renta Ciudadana Canaria", ha señalado la viceconsejera.



El objetivo es la creación de "un anteproyecto de ley que se pueda presentar en el Parlamento de las islas en octubre de este año" y la intención es que "si hay una tramitación rápida" en esta instancia, "la Renta Ciudadana Canaria podría ser una realidad el año que viene", ha añadido.



Asimismo, Martínez ha señalado que su Viceconsejería "no va a esperar" al desarrollo de esta ley, sino que "testará desde ya una Prestación Canaria de Inserción ampliada, que llegue al doble de colectivos que en la actualidad", ya que "hasta diciembre del pasado año esta llegaba a unas 6.000 unidades de convivencia" y se pretende llegar a "entre 12.000 y 13.000" unidades.



"No sólo tenemos que dotarnos de presupuesto, sino que también necesitamos personal. Hay poco y está muy quemado porque ha sido poco reconocido", ha lamentado la viceconsejera de Derechos Sociales, quien también ha asegurado que para la mejora de su área es necesaria "una herramienta informática que permita una gestión ágil" de los procedimientos.



Otro de los ámbitos en los que la formación morada ha destacado su trabajo este jueves es el de Dependencia, en el que Martínez ha asegurado que "se dotará de personal" y también "de una herramienta informática ágil", que les cederá de forma gratuita otra comunidad autónoma.



Martínez ha propuesto "ser imaginativos y ver qué medidas se pueden poner en funcionamiento" para dotar al área de Dependencia de personal, dado los problemas de contratación del Ejecutivo canario por el control de déficit, ya que "hasta ahora ha sido con acumulación de tareas y planes de choque y no es lo que queremos".



"Hacen falta entre 100 y 150 trabajadores para poder sacar adelante todo el atasco" de este área, ha lamentado.



Por otro lado, entre las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, la última de nueva creación, destacan "la revisión de todos los formularios y registros para que sean inclusivos en cuanto al lenguaje e incluyan también la diversidad", ha apuntado la viceconsejera, Sylvia Jaén.



Asimismo, Jaén ha señalado otras medidas como la "estrategia canaria de Transición Igualitaria, que tiene la aspiración a ser a 16 años pero que se pretende dejar estructurada en estos cuatro".



"La Consejería de Derechos Sociales es clave en este gobierno progresista" dado que las islas "tienen unos problemas sociales de calado y unas tasas de pobreza y exclusión social muy altas" por lo que "el objetivo no puede ser otro que luchar contra esas tasas", ha recalcado Martínez.