Torres asegura que seguirá "batallando" hasta el "último segundo" para que se hagan test en origen

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha querido dejar claro que seguirá "batallando" hasta el "último segundo" para que se realicen test en origen a los turistas que quieran viajar al archipiélago para pasar sus vacaciones. En la sesión de control al Gobierno, el socialista dijo que las administraciones canarias están haciendo el "máximo de los esfuerzos" para reactivar el turismo, pero aclaró que eso depende de que la pandemia en los países de origen de los turistas tenga una evolución lo más favorable posible para que puedan salir.

Ángel Víctor Torres señaló que la única comunidad autónoma que ha defendido los test en origen ha sido Canarias, que está pidiendo a todas las instituciones europeas y esferas internacionales garantizar la "máxima seguridad" en los aeropuertos isleños.

"Los test en origen dependen de otros, no del Gobierno de Canarias. Lo que sí va a depender de nosotros es el esfuerzo hasta el último momento para pelearlos. Los canarios pueden estar seguros de que preferimos invertir en test que en paro y hasta el último segundo lo vamos a seguir peleando".

Por su parte, la diputada Australia Navarro (PP) criticó que la sensibilidad del Gobierno de España con el turismo es "nula". "No tenemos plan; no somos un destino seguro; no tenemos test ni en origen ni en destino, ni un protocolo claro", lamentó.

Luis Campos, de NC, señaló que millones de turistas van a llegar a Canarias en los próximos meses; por eso, afirmó que los test en origen son la medida "más eficaz" para seguir contribuyendo a la seguridad de Canarias.