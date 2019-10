Victoria Rosell: el 10N "quizás cambien de voto los socialistas de corazón"

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell, ha advertido este domingo de que, quizás, el próximo 10N “quienes cambien de voto sean los socialistas de corazón y principios que, de verdad, quieren un gobierno progresista”.



“El voto es libre y la gente no es tonta”, ha sentenciado Rosell en un acto de precampaña de su partido celebrado en la capital grancanaria con la presencia de su líder, Pablo Iglesias, acto en el que ha asegurado que su partido quiere gobernar “para la mayoría social y para la gente más vulnerable, la que necesita sanidad, educación y medios para investigar o para hacer su trabajo dignamente”.



La candidata a diputada de Unidas Podemos ha considerado que el resto de partidos políticos españoles “gobiernan para esas grandes empresas de las que acaban cobrando dinerales”, en lugar de "proteger los derechos de la gente a la vivienda, la hipoteca o el alquiler”, algo que, a su parecer, ha demostrado también el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al “no querer subir el Salario Mínimo Interprofesional, derogar la Ley Mordaza, la reforma laboral ni aplicar ningún impuesto a la banca”.



Rosell ha advertido a Sánchez de que, de cara a la próxima cita electoral, “a lo mejor la gente reacciona y cambia de voto”, en concreto “los socialistas de corazón y principios” que buscan "un gobierno progresista".

De izquierda a derecha, Noemí Santana, Alberto Rodríguez, Victoria Rosell, Pablo Iglesias y Meri Pita EFE





“Esto no va de partidos ni de políticos, sino de herramientas colectivas para cambiar las cosas”, ha dicho, por su parte, el candidato de UP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, quien ha considerado que el motor de dichas herramientas “es la sociedad civil organizada”.



El también secretario de Organización de UP ha recalcado que "sólo" votando a su partido "no se consigue nada”, sino que se precisa que la población en general se organizarse en diferentes colectivos y se “politice” para “hacer pública” una causa común y “señalar a los culpables”.



“Más temprano que tarde habrá un gobierno de progreso en nuestro país que trabaje para la gente”, ha augurado la número dos de la lista al Congreso por la provincia oriental, Meri Pita, quien ha señalado que su partido “seguirá trabajando para llegar al Gobierno y poner las leyes al servicio de la ciudadanía”.



La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, se ha preguntado ante la situación de “bloqueo” político a nivel estatal que ha obligado a convocar nuevas elecciones, “por qué no es posible" que su partido sea miembro del Gobierno español, algo que sí ha sido posible tanto en Canarias como en otras comunidades autónomas, tales como La Rioja o Aragón.



En el archipiélago “quien más tiene más paga”, ha señalado Santana para destacar que el Ejecutivo regional “ha recuperado el impuesto de donaciones para las grandes fortunas”, para herencias de inmuebles valorados en más de 300.000 euros, porque, a su juicio, “no es lo mismo heredar un piso que heredar una cadena de hoteles”.



“Hay que decirle a los jóvenes que quienes no hemos heredado más patrimonio que derechos y libertades no los vamos a tirar a la basura porque es nuestro legado democrático”, ha señalado la cabeza de lista al Congreso por Las Palmas.



Para Rosell, lo que “da seguridad a la gente es tener unos servicios públicos de calidad” y por ello, su formación y sus votantes “van a elegir quién y, sobre todo, para quién se gobierna en este país” a partir del próximo 10 de noviembre.