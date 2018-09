El administrador único de RTVC niega la censura en los informativos tras la polémica por un reportaje sobre los e-sports

El administrador único de la Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha negado hasta dos ocasiones que haya existido censura en la televisión pública regional en relación a una denuncia de una periodista de la cadena que desveló que la dirección de informativos le vetó una reportaje sobre la liga escolar de videojuegos por ser crítica con el Ejecutivo regional.

“No se censura ni en relación a los e-sports ni en ningún otro tema”, ha explicado Sintes durante su comparecencia a petición del grupo Nueva Canarias (NC) para informar de las actuaciones realizadas desde su nombramiento al responder a las preguntas sobre este tema por parte de Esther González NC, Juan Márquez (Podemos) y Gustavo Matos (PSOE), quienes defendieron que los informativos continúan sufriendo la manipulación de Coalición Canaria.

El administrador único, que se encuentra en el ecuador de su mandato, ha afirmado que el reportaje no se emitió el día que la consejera de Educación anunció la liga escolar de e-sports porque “no cabe en el informativo por la gran cantidad de noticias que hay” y asegura que fue la dirección de informativos la que decidió, “una vez analizado el reportaje”, añadir otra pieza con opiniones a favor del proyecto del Ejecutivo regional y “se hizo un debate en el Buenos Días Canarias con una persona a favor y otra en contra”. Sintes desveló que se enteró de esta situación a través de la redes sociales porque la periodista nunca se puso en contacto con él.

Las explicaciones no dejaron satisfecha a la diputada de NC, quien anunció que su grupo exige “un informe de la dirección de informativos sobre los criterios de las coberturas, los tiempos asignados o las imágenes seleccionadas”, es decir “todos los elementos que conforman los informativos de la Televisión Canaria”. En este sentido se pronunció también el socialista Matos, quien catalogó como “tele Clavijo” los informativos de la cadena pública dejando claro que “esto no tiene nada que ver con los trabajadores” sino “con quien selecciona los contenidos”.

Esta es la segunda comparecencia a la que acude Naranjo Sintes desde que el pasado mes de junio de aprobó su nombramiento por una duración de seis meses y con el claro objetivo de que garantizar el servicio de la radio como la televisión pública de Canarias y la continuidad de sus trabajadores, algo que "se ha cumplido", ha dicho el administrador único de RTVC, quien ha desvelado que en los tres meses que lleva en el puesto se han realizado 73 expedientes de contratación.

“El expediente de la señal afectado por el vicio de nulidad ya se ha tramitado y a día de hoy se le ha resarcido a la empresa prestadora del servicio las cantidades adeudadas correspondientes a los meses de enero a mayo. Paralelamente se ha comenzado a tramitar el expediente para la adjudicación del contrato de la señal y está en tramitación. En breve espacio tiempo se dará cuenta a este Parlamento de la finalización de ese expediente de contratación", ha explicado Sintes.

Todos los grupos parlamentarios preguntaron por la situación de los 90 trabajadores que no han sido subrogados y Sintes respondió que optaron por hacerles “contratos menores” porque era imposible la subrogación, al tiempo que elaboran “procedimientos de contratación”. El administrador único justifica este procedimiento porque aún no se ha definido el nuevo modelo de la RTVC y, una vez se establezca, " se podrá hablar de las subrogaciones y de todas las cuestiones laborales", pero mientras tanto excusó que durante su mandato "no podemos hacer nada más".

Cuestionado sobre qué ocurrirá con los trabajadores subrogados, Sintes argumentó que él no va a intervenir en ese proceso y desconoce "qué ocurrirá" ni si se opta por un modelo público de contratación de igualdad, méritos y capacidad.

Los grupos parlamentarios también coincidieron en señalar la mala gestión que hicieron los informativos de la Televisión Canaria sobre el incendio que tuvo lugar el 13 de agosto en el Hospital Universitario de la Candelaria, en Tenerife, porque al momento de los hechos la cadena pública emitía una película que no interrumpió y se limitó a informar a través de un faldón. El administrador único reconoce el error y se exculpa en que "fue el primer incendio con el que nos encontrábamos la nueva dirección", que estaba "recién llegada" y además "coincidía con un cambio de turno pero, en cualquier caso, asegura que ya han establecido un protocolo para que no vuelva a ocurrir y se informe al momento sobre las noticias de esa magnitud.

Todos los grupos de la oposición -a excepción del Partido Popular que, al igual que CC, se deshizo en elogios hacia el administrador único- criticaron la "mala calidad" de la programación de la Televisión Canaria en línea con "los mismos malos hábitos" de Negrín, según expresó la diputada de NC.

Durante todas sus intervenciones, de algo más de 20 minutos, el administrador único se excusó en la situación era "desalentadora" que se encontró al llegar a las oficinas de la televisión canaria porque comprobó que no había personal para cumplir el mandato que le habían asignado, por lo que tuvo que hacer frente con "escasos recursos" el reto encomendado.

Y a pesar de ello, Sintes ha sacado pecho explicando que durante la época estival el consumo televisivo es "prácticamente cero" y se optó por la redifusión de determinados contenidos al tiempo que apostaron por el seguimiento de las festividades como la Rama de Agaete o la Romería del Pino, que consiguió una cuota "del 10%", lo que a su juicio "demuestra el interés de la ciudadanía canaria por estos programas". Asimismo, recordó que se han vuelto a retransmitir los partidos del CD Tenerife y la UD Las Palmas, "siguiendo el afán de prestar servicio público a todos los canarios".

Sin embargo, Gustavo Matos criticó que no se emitiera ni en la radio ni en la televisión la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a petición propia sobre el caso Grúas en el Parlamento regional. "Es un momento de transición y en el camino se cometen errores", justificó Sintes.

La comparecencia finalizó con la pregunta de Luz Reverón, del PP, repetida por Jesus Ramos (Agrupación Socialista Gomera) sobre por qué no se retransmitió en directo la liga regional de lucha canaria, a lo que Naranjo Sintes respondió que se decidió emitir después de la Copa Mahou entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas "a petición de la federación de lucha canaria" y recordó que al día siguiente "volvió a emitirse con un programa previo".