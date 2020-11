Ana Oramas (CC) carga contra el Gobierno por la crisis migratoria: ¿Hace falta un partido independentista para que nos hagan caso?"

Ana Oramas pide la dimisión de Marlaska y Escrivá por el "drama humanitario" de la inmigración: "Canarias es un polvorín. No tenemos capacidad de acogida, no hay trabajo y no hay comida"



➡️Pide una solución: "¿Hace falta un partido independentista para que nos hagan caso?" pic.twitter.com/Jw2bXUc4jq