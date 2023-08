El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera tala árboles que dan sombra en plena emergencia climática

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera está talando árboles que dan sombra en sus calles en plena emergencia climática. El pasado lunes, grupos ecologistas de la isla y la oposición política dieron la voz de alarma por la erradicación de flamboyanes que se está produciendo en la Avenida José Aguiar y en la tarde de esta martes hay convocada una concentración para protestar por ello.

La portavoz de la oposición, la socialista Carmen Ventura, solicitó el pasado 26 julio a la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), los informes técnicos de la obra que ha precisado de la tala de estos árboles y los detalles del plan deposición de los nuevos que darán sombra en la avenida José Aguiar. La alcaldesa respondió entonces que “se trata de una actuación que está siendo ejecutada por el Cabildo Insular de La Gomera”. Fue entonces cuando Ventura del Carmen solicitó al grupo de Gobierno el expediente de cooperación interadministrativa entre Cabildo y Ayuntamiento donde se detallen los pasos que se han seguido para la toma de cada decisión relativa a la destrucción de estos árboles. En el momento en que se publica esta noticia, la oposición manifiesta a este medio que no ha recibido este expediente.

Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, manifiestan a este periódico que “no se trata de una tala de árboles por capricho”, sino de la tala de aquellos flamboyanes cuyas raíces estaban “desde hace años” produciendo “destrozos en el pavimento y el alcantarillado” de una zona muy transitada por tener cerca colegios y canchas deportivas. Desde el Consistorio aseguran que ha sido “aprovechando” las obras del Cabildo que se ha procedido a esta tala que será respuesta por 200 plantaciones “nativas” y hasta que crezcan, la sombra de los flamboyanes será sustituida por toldos. Aseguran, además, que han dado a la oposición “todas las explicaciones requeridas”. La alcaldesa, en declaraciones ofrecidas a la televisión pública canaria, se ha referido al flamboyano como una especie “agresiva” aludiendo a los destrozos que sus raíces provocan en el pavimento.

Talar los árboles que den sombra, “cuando en todo el mundo se plantan”

Colectivos sociales, como Salvemos los Árboles de La Gomera han convocado a la ciudadanía a una concentración que tendrá lugar en la tarde de este martes a las 18.00 horas en la Torre del Conde, en la capital de la Isla, para condenar “públicamente” lo que consideran una “tala indiscriminada” que priva a la población de “unos generadores naturales de producción de oxígeno, y absorción de dióxido de carbono, de sus refrescantes sombras, y porque de un zarpazo nos quitan la belleza que nos alegraba, y nos daba compañía”.

Para los defensores de los árboles, esta destrucción se produce “en uno de los momentos más graves del cambio climático, lo que elevará aún más las temperaturas y el calentamiento en la ciudad” y en un momento donde los expertos aseguran que la tendencia mundial es “plantar árboles que den sombra”. Además de la asistencia a la concentración, desde la organización invitan a la población a unirse con su firma en Change.org a unir su voz contra lo que consideran un atentado para “ la salud”. Para los activistas, durante los próximos 15 años (tiempo necesario para que crezcan los nuevos árboles), los habitantes de San Sebastián de la Gomera “sufrirán los efectos de una mayor contaminación atmosférica, y harán un mayor consumo de energía”.

Desde Canarias Ahora nos hemos puesto en contacto con Laura Concepción Francisco, del Equipo Técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, para preguntarle por las declaraciones vertidas tanto por el grupo de Gobierno, oposición y activistas y saber de primera mano cuán agresiva es la especie del framboyano. Para la botánica “la agresividad” de esta especie de árbol puede referirse a la fuerza de sus raíces, “porque los árboles son seres vivos que buscan su espacio”, pero en ningún momento de la entrevista la calificó de peligrosa en relación a otras especies no nativas. “De hecho”, nos cuenta “en la Guía de Jardinería Responsable 'Taja tus matos' publicada por el Cabildo de La Palma, el flamboyano se encuentra entre las ”recomendables“ para plantar junto a otras 180 especies ”que dan sombra“ para el mundo que viene. ”Tiene una cualidad, y es que pierde sus hojas en invierno, lo que permite aprovechar el calor al máximo cuando hace frío“ y las retoma en verano para dar sombra. Laura Concepción destaca además que no es un árbol pirófilo; no contirbuye al avance de las llamas en caso de incendio.

“La tendencia en el mundo es plantar árboles que den sombra”, asegura “hasta el punto de que en Miami Beach (Florida), las autoridades comenzarán a sustituir sus características palmeras por árboles de sombra”. Para la botánica no es un factor menor el efecto que los árboles, la vegetación y las ciudades “amigas del clima” tienen sobre la salud mental y el ánimo de la población.