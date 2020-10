El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebra una reunión de 50 personas sobre Carnaval con la isla en semáforo rojo por la incidencia de la COVID-19

La Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por Coalición Canaria, ha organizado cuatro reuniones sobre el Carnaval con una asistencia aproximada de 50 personas, a pesar de que la isla esté en semáforo rojo por la incidencia de la COVID-19.

Entre las medidas establecidas por el Ejecutivo regional para los territorios que permanezcan en este estado figura la prohibición de eventos o actos multitudinarios, entendiéndose como tal aquellos de más de diez personas. La única excepción son las actividades culturales ordinarias programadas de carácter público. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, Tenerife cuenta con 2.460 casos activos, en su mayoría concentrados en la capital, con 938 positivos. Le sigue La Laguna, con 712 casos activos.

El concejal Alfonso Cabello Mesa ha subrayado que al no tratarse de un evento, sino de una reunión de trabajo, el encuentro no requiere autorización. El responsable del área de Promoción Económica ha asegurado además que las reuniones convocadas en el Centro de Arte de la Recova cuentan con un plan de contingencia "firmado y supervisado por un técnico competente". Canarias Ahora ha intentado conocer el nombre del técnico y el contenido de este plan de contingencia, pero no ha sido posible al estar el concejal en una de estas reuniones.