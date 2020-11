Podemos Canarias critica la visita de Marlaska y Johansson a Arguineguín por "hipócrita" y "decepcionante"

El Consejo de Coordinación de Podemos Canarias considera que las recientes visitas del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la comisaria europea Ylva Johansson han sido “hipócritas y decepcionantes”, toda vez que se han limitado a “poco más que hacerse una foto y unas declaraciones que, además, son las mismas que se repiten desde hace meses, sin aportar ni una sola solución real”.

“Los derechos humanos no son un elemento decorativo y no nos valen visitas ni fotos ni promesas vacías. Tanto los migrantes como el pueblo canario se merecen el respeto del Estado y de la UE”, asegura la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes. La máxima dirigente de la formación morada en las islas recuerda que el ministro Escrivá en octubre “dijo que había que desmantelar el campo de refugiados en el que se ha convertido el muelle de Arguineguín y ahora Marlaska asegura que se va a desmantelar en próximas semanas, cuando ya pero no se está dando una respuesta que respete mínimamente los derechos humanos y que sea inmediata”.

La máxima dirigente de la formación morada en las Islas recuerda también que el propio Marlaska prometió en febrero “recursos estables que aún estamos esperando para poder acoger a estas personas con dignidad”.

A ello se une el hecho de que se van a iniciar mañana martes las deportaciones a Mauritania, por lo que la formación morada advierte que “España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales suscritos por nuestro propio país, así como en el Reglamento Frontex, al devolver a ciudadanos, aun por vía indirecta, a lugares que impliquen un riesgo para su seguridad”.

“Cualquier retorno a otro país se debe realizar con todas las garantías y el Estado que lo lleva a cabo es responsable de asegurarse con el país receptor que el retorno no suponga una amenaza para la vida o la integridad de las personas retornadas, directa o indirectamente”, insiste Fuentes.

Asimismo, Podemos Canarias lamenta que la comisaria Johansson no quisiese atender la invitación de la Consejería de Derechos Sociales que, “por dos veces”, la invitó a conocer la realidad y la problemática de los más de 1.500 menores extranjeros no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma.

Por ello, la formación morada cree que la UE debería renovar urgentemente el Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), y que sea dotado de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados.

“En estos momentos, Canarias tutela 1.500 menores extranjeros no acompañados sin el apoyo estatal ni europeo necesario. Aun así, los recibimos con dignidad y cariño, y hemos evitado situaciones aberrantes como la separación de madres de sus hijos. En este marco, la comisaria vino y se fue y sin conocer esa realidad. Ha sido una oportunidad perdida”, afirma la coordinadora general de Podemos Canarias.

En este sentido, recuerda que “como frontera sur de Europa y lugar de tránsito, Canarias solicita una solución europea a una problemática europea, y sobre todo que se ofrezca dignidad a las personas que llegan a nuestras costas, menos fotos y más respeto al pueblo canario”.

A su vez considera que, en el actual marco de negociación del nuevo Pacto europeo de Migraciones y Asilo, España debería liderar un bloque de países que se oponga al mismo, porque lo contrario solo supondría “reafirmar el marco de egoísmos e insolidaridad marcado por los países del este en los últimos años”.

Por último, Podemos Canarias critica las trabas que se están poniendo a los medios de comunicación para informar sobre el “campamento de la vergüenza del muelle de Arguineguín”, pues su trabajo in situ “podría servir para mostrar al mundo las historias desoladoras que viven muchos en su piel, cruzando el mar y desafiando a la muerte”.

“Muchos son jóvenes que dejan familias atrás y vienen a buscar trabajo para mandar dinero a casa. Si la gente conociera de las guerras y la miseria de la que escapan, por empatía habría menos odio. Solo conociendo sus historias podremos también educar contra el racismo”, concluye Laura Fuentes.