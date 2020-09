Ciudadanos reestructura el partido en Canarias aunque no 'mete mano', de momento, en Gran Canaria

Ciudadanos ha emitido un comunicado este lunes en el que detalla la nueva organización de la formación naranja en el Archipiélago. A la junta directiva y los miembros de partido, se suma una coordinación insular que ha hecho hueco para Ricardo Fernández de la Puente (Tenerife) y David Rodríguez (Lanzarote). No hay mención, por ahora, a Gran Canaria. Este periódico se ha puesto en contacto con Ciudadanos para saber a qué se debe esta ausencia. “Todavía se están barajando opciones. Estos han sido los primeros nombramientos, pero sí va a haber un coordinador insular para Gran Canaria”, explican las fuentes consultadas.

Ciudadanos vive en las Islas la resaca de un año plagado de tumbos internos. A raíz del pacto de gobierno alcanzado por dos concejales naranjas con el PSOE en Tenerife (que posteriormente fueron expulsados del grupo) para desalojar a Coalición Canaria del Cabildo insular, la formación delegó a una gestora la dirección del partido para calmar las aguas revueltas que sus propios militantes habían causado. Meses después, tres de los cuatro miembros de la gestora dimitieron en la antesala de la V Asamblea General del Partido, lo que provocó un nuevo giro de timón. Y a principios de verano también se cayó el gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la moción de censura que presentaron de forma conjunta el Partido Popular, Coalición Canaria y la concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso. Esta última, también despedida.

Todo esto en Tenerife, donde se ha acentuado la crisis. Pero el año en Gran Canaria no ha sido mejor, ni mucho menos. En el Ayuntamiento de la capital se produjo un rifirrafe entre la portavoz, Beatriz Correas, y el concejal José Antonio Guerra, por unas agresiones verbales que este último profirió contra la primera al término de un pleno de la Corporación. “No me toques la polla; vete a tomar por culo”. Correas reclamó un movimiento por parte de Ciudadanos y advirtió de que solo seguiría en el partido si Guerra es expulsado. “O él, o yo”, avisó. El 29 de mayo la portavoz abandonó la formación naranja no sin antes recordar lo ocurrido. “Cuando un partido permite una agresión, ya no es mi partido”.

Aunque todavía faltan más nombramientos, como han asegurado fuentes internas a esta redacción, el Comité autonómico de Ciudadanos queda de momento así: coordinador (Enrique Arriaga); acción institucional (Ruymán Santana); organización (Virginia Bacallado); comunicación (David Rodríguez); coordinadores insulares (Ricardo Fernández de la Puente – Tenerife – y David Rodríguez – Lanzarote -); miembros (Matilde Zambudio, Victoria Eugenia Fumero, Virginia Bacallado, Ruymán Santana, Lidia Cáceres, Inés Rodríguez, Huneidi Abdul Razzak y Vidina Espino).