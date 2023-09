Un concejal de Coalición Canaria en Gran Canaria demanda a Pedro Sánchez y a medio Congreso de los Diputados por la supuesta amnistía

Antonio Vélez Pérez, concejal de Coalición Canaria en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, ha presentado una demanda contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra la Presidencia del Parlamento, contra la Mesa del Congreso y contra los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, ERC y Junts por una eventual amnistía a los políticos condenados por el procés, una amnistía, cabe recordar, que no existe más allá del discurso políticos en medios de comunicación.

Vélez, según ha confirmado a este periódico, presentó la demanda en la mañana de este jueves en los juzgados de Telde.

En un comunicado, explica que formula esta demanda “como ciudadano español que se entiende protegido por la Constitución española de 1978 y de conformidad a lo establecido en el art. 24 de la misma puede solicitar auxilio judicial frente a la posible vulneración de un derecho fundamental individual (ex art. 14 de la CE, sobre el derecho a la igualdad de trato), dentro del concepto del Pacto de New York sobre derechos civiles y políticos. En especial, insto esta demanda en virtud de lo establecido en el art. 2.3 del Pacto”.

El concejal argumenta su demanda en un futurible, es decir, la “posible vulneración del derecho a la igualdad de trato” hacia su persona basado en que, según él, en las negociaciones que “se están celebrando entre las partes demandadas” para la investidura del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno se prevé “aprobar una ley de amnistía”, la cual, asegura, “rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia”.

Es decir, se presenta una demanda contra una supuesta ley que aún no existe y cuyos términos, de existir, aún se estarían negociando. El concejal dice poder aportar pruebas de que ello es así, pero que “es de conocimiento público y notorio todo ello”, por lo que no las aporta. O lo que es lo mismo, su demanda se basa en lo que se ha publicado en medios, tertulias y demás.

Vélez insta al juzgado a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “a fin de que el mismo declare si una ley de amnistía general o selectiva sólo para los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés de Cataluña sucedido en 2017 en España, vulnera el Tratado de la Unión y la Carta de los DDFF de la UE, en cuanto al derecho a la igualdad de trato”.

“Por todo ello es un deber como ciudadano y concejal denunciar cualquier acto delictivo como pretenden dar el presidente en funciones Pedro Sánchez”, sentencia Vélez.

“Las mujeres no tienen iniciativa empresarial”

Antonio Vélez protagonizó una encendida polémica allá por 2013 después de afirmar en una entrevista en 7.7 Radio que “las mujeres no tienen iniciativa empresarial” y que si alguna dirige una empresa, es porque el hombre “ha fracasado empresarialmente y le pone el negocio a su señora”. En aquel entonces Vélez era el Secretario de la Federación Canaria de Ocio y Restauración (Fecao), y no solo no matizó sus palabras al ser repreguntado por el periodista, sino que se reafirmó: “Hay mujeres que la tienen, pero en un 10% o 15%. Eso no lo he inventado yo. La mujer no tiene iniciativa de emprender”. “Y no es machismo, es la realidad”, dijo.

Las reacciones en contra de este discurso llegaron desde distintos ámbitos, como la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la Consejería de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, y, también, desde Coalición Canaria, partido con en el que tiene un acta de concejal en Agüimes.

Vélez, dada la polémica, declaró después que cuando afirmó que “las mujeres no tienen iniciativa empresarial” lo que pretendía era criticar las “estadísticas ficticias” sobre empleo femenino, y no a las mujeres.

Pero no es la única polémica de Vélez. Ese mismo año, en febrero, aseguró que las personas “viejas de carnes flácidas o voluminosas masas” que se ven en algunas playas de Canarias solo inspiran “lástima, burla o repugnancia” y son malas para el turismo.