El efecto ‘Ángel Víctor’ se difuminó en las listas insulares: radiografía de los resultados del PSOE en Canarias

“Ya me conocen. Soy Ángel Víctor”. Así finalizaba uno de los vídeos de campaña electoral del PSOE de Canarias. La figura del líder del partido en las Islas se alzó como máximo atractivo para atraer el voto, tras cuatro años en los que le tocó gestionar incendios, la pandemia de coronavirus o el volcán en La Palma. Y aparecer como el político mejor valorado en las encuestas. Los votos del pasado 28 de mayo refrendaron la apuesta: la lista encabezada por Torres para la circunscripción autonómica fue la más votada en todas las islas, excepto en La Palma , y sumó un diputado más que en 2019. Cuatro en total. Sin embargo, con las papeletas insulares, el PSOE solo ganó en Gran Canaria y Lanzarote, perdiendo Tenerife respecto a las elecciones de hace cuatro años. Y tres escaños menos.

El PSOE ha ganado las elecciones al Parlamento de Canarias con 23 diputados, dos menos que en 2019, pero no tiene opciones de reeditar el pacto de progreso por la debacle de Podemos, que ha desaparecido de la Cámara, el auge de la derecha-ultraderecha en las Islas y, también, por no solo no mejorar sus resultados, sino empeorarlos. Lo que en las encuestas de abril se daba por hecho, que el Pacto de las Flores volviese a sumar, a medida que se acercaba la fecha electoral se difuminaba. Las razones que pueden explicar las causas son diversas, desde el caso Mediador, que desde que saltó a la luz pública en febrero copó la agenda mediática nacional y local durante semanas, al impacto de la política española o la división de la izquierda (Unidas Sí Podemos y Drago Verdes Canarias sumaron en conjunto más de 120.000 votos entre las dos listas al Parlamento, apenas 10.000 menos que Vox).



Reparto de diputados por isla Número de diputados de cada candidatura por isla en las elecciones de 2023 y los resultados de 2019



Los resultados muestran que el PSOE gana, pero, sobre todo, pierde. Además de las listas al Parlamento, la sangría se aprecia en las elecciones en los cabildos. Los resultados no son muy dispares respecto a los de 2019, cuando solo fue la fuerza más votada en el Hierro y Lanzarote; de hecho, esta vez se ha quedado a casi 70 votos de reeditar la victoria en la isla conejera y ha vencido en Tenerife, un bastión importante que le arrebata a Coalición Canaria. En el último mandato pudo alcanzar acuerdos de gobierno en seis de las siete corporaciones insulares. Sin embargo, lo que marca la gran diferencia para volver a reeditarlos son quienes desaparecen y quienes crecen o entran a las Corporaciones tras el 28 de mayo.

Aunque depende de los acuerdos de los partidos, el panorama que se le presenta al PSOE, con un gobierno regional casi cerrado entre CC y PP, es bien distinto, pues solo tiene asegurada la vicepresidencia en el Cabildo de Gran Canaria bajo el tercer gobierno de Antonio Morales. En Tenerife ha desaparecido su socio durante el mandado, Ciudadanos, y Podemos, que con su abstención permitió a Pedro Martin presidir la Corporación Insular, tampoco consiguió representación. Y ahora, aunque venció en los comicios con 11 consejeros, enfrente tiene a Coalición Canaria (10), Partido Popular (8) y Vox (2).

En La Palma, donde se fraguó un acuerdo entre el PSOE y PP para repartirse la Presidencia, Coalición Canaria ha vencido por mayoría absoluta, la única de todas las islas. La victoria de CC en Fuerteventura con 8 consejeros y como segunda fuerza, el PP con 5 asientos, daría la mayoría absoluta para que la formación liderada por Lola García retorne al poder. En Lanzarote, Coalición Canaria también ha salido victoriosa con Oswaldo Betancort -exalcalde de Teguise- como candidato a la Presidencia, aunque tan solo por un margen de 60 papeletas de distancia de Dolores Corujo (PSOE). Con el apoyo de los cuatro consejeros del PP, Coalición Canaria también puede gobernar la Corporación Insular.

En La Gomera, prevalece el dominio de Casimiro Curbelo. Y en El Hierro la Agrupación Herreña Independiente arrebató la victoria al PSOE por tan solo 21 votos; sin embargo, las dificultades para llegar a acuerdos hacen que el escenario en esta Corporación Insular pueda estar más reñido.

El PSOE se fortalece en los ayuntamientos

El PSOE no solo ha revalidado su victoria en la mayoría de los municipios en los que ha gobernado, sino que ha aumentado sus conquistas. En 38 de los 81 ayuntamientos, el partido ha sido la fuerza más votada, ha sumado más de 400 concejales y obtiene 14 mayorías absolutas. El partido ha ganado en las dos capitales: en Las Palmas de Gran Canaria, la exministra Carolina Darias puede gobernar junto a NC y Podemos; en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria ha perdido por primera unas elecciones, pero tiene más posibilidades para formar gobierno que Patricia Hernández.

San Cristóbal de La Laguna es otro de los bastiones en los que el PSOE revalida su victoria con Luis Yeray Gutiérrez y suma mayoría absoluta con Unidas Sí Podemos y Drago Verdes Canarias. También es reseñable la victoria de los socialistas en otra capital, en Arrecife (Lanzarote), con nueve concejales; sin embargo, la alcaldesa Astrid Pérez (PP) obtiene siete y puede volver a ostentar el bastón de mando, pues CC también ha logrado el mismo número y Vox ha irrumpido con dos actas.

En los municipios turísticos, José Miguel Rodríguez Fraga se mantiene imbatible en Adeje y logra una nueva mayoría absoluta para encadenar su décimo mandato consecutivo; aunque sin una victoria tan holgada, José Julián Mena también ha conseguido ganar por tercera vez en Arona. Y en Pájara (Fuerteventura), Alejandro Jorge (PSOE) ha ganado con ocho concejales.

Por contra, el PSOE pierde San Bartolomé de Tirajana sus posibilidades de pacto tras haber gobernado uno de los municipios turísticos más importantes de las Islas. PP-AV con Marco Aurelio gana, pero necesitaría a CC para alcanzar la mayoría absoluta. Otra de las caídas más destacables es la de Puerto del Rosario, donde Juan Jiménez ha pasado de ser la primera fuerza a la cuarta y de tener cinco a cuatro concejales, frente al ascenso de David de Verda (CC) que consigue arrebatarle la victoria.