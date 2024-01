La eliminación de una candidatura por falta de paridad tensa las primarias de Podemos Canarias

Solo una candidatura ha sobrevivido a las primarias de Podemos en Canarias: la de la actual diputada en el Congreso, Noemí Santana, que ha sido elegida en otras ocasiones para el cargo de coordinadora general (antes secretaria general). La votación se puede realizar hasta el próximo 2 de febrero de forma telemática y solo compite con aquellos militantes que se encuentran en la llamada “lista blanca”, que son aquellas personas que se quedan sin el paraguas de un equipo y cuyo sistema de votación se rige por otro método. La candidatura que le hacía frente, Canarias primero, liderada por la exconsejera en el Cabildo de Tenerife Milagros Hormiga, ha quedado fuera del proceso por “falta de paridad”.

Los integrantes de Canarias primero presentaron una plancha compuesta por cuatro hombres y tres mujeres, incluida Hormiga, que era la candidata a la coordinación general de la formación en las Islas. Desde esta candidatura muestran un correo con la contestación “hecho” por parte del equipo de “subsanaciones” del proceso y que afirman que recibieron cuando registraron los nombres, que se colgaron en la web durante unos días. No obstante, indican que el día 19 de enero por la tarde recibieron otro en el que se indicaba que la lista no era paritaria ya que Hormiga no podía concurrir a la vez como aspirante a ser “coordinadora” e integrar el llamado “cuerpo de lista”.

Por ello, insisten en el poco margen de tiempo para subsanar esa cuestión, con la que no están de acuerdo. Hormiga ya ha adelantado que ha recurrido al Comité Estatal de Garantías. En concreto, la lista estaba compuesta por Miguel Montero, Patricia Mendoza, el exconcejal Jacinto Ortega, Odaya Quintana, Dailos González, Milagros Hormiga y Jorge Juan Cabrera.

El otro equipo, el liderado por la única diputada canaria de la formación en el Congreso, Noemí Santana, asegura que también tuvo que realizar subsanaciones porque presentó a dos candidatos más y su lista no era paritaria. No obstante, como su equipo presentó a un número de integrantes superior al mínimo, les bastó con quitar de la lista a esos dos hombres.

En total, la plancha está compuesta por la exconsejera de Derechos Sociales y el cuerpo de lista por un total de 23 personas, entre las que destacan el exdirector general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, la exviceconsejera de Diversidad, Sylvia Jaén; la concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Gemma Martínez Soliño, la exdirectora general de Patrimonio, Nona Perera o el exdiputado Manuel Marrero, entre otras.

No es la primera vez que Santana se enfrenta a un proceso interno en Podemos y como ella misma recuerda a este periódico, los “ha ganado”. Además ya fue elegida secretaria general del partido en 2017. La diputada explica a este periódico que habría preferido que la otra lista se mantuviera en el proceso, que se ha visto empañado.

“El proceso es intrínseco a Podemos. Es sano el someterte a que la gente deposite en ti su confianza, que es una herramienta que no tienen en otros partidos, pero sí tengo más ganas del post primarias y del proyecto que nosotras hemos trabajado, pues los documentos que presentamos son muy elaborados”, apunta. “Hay un trabajo detrás porque nos creemos el proyecto y queremos que Podemos tenga futuro”, añade.

Por su parte, desde la candidatura que se quedó fuera, Miguel Montero afea a que se haya esperado a último momento para señalar que la candidata Hormiga no podía aspirar a la coordinación general y aparecer como miembro de la lista y cree que es una artimaña para dejarles fuera. “Se inventaron el criterio”, agrega. Tanto él como otros miembros de esa lista han afeado en sus redes sociales lo que ha ocurrido en este proceso en otras comunidades autónomas y reprochan que en las europeas también se eliminara una lista por motivos similares.

“La gente tiene derecho a saber qué pasa. También han desaparecido la lista alternativa a las Europeas. Es una bunkerización de la dirección estatal. Canarias les da igual”, subrayó este martes Mila Hormiga en sus redes sociales. Otras fuentes de esa candidatura indican que ese término lo utilizan porque consideran que siempre se hará lo posible por beneficiar al sector “oficialista”.

La queja de esta candidatura que no pudo seguir adelante está siendo examinada por el Comité Estatal de Garantías. Hay miembros de ella que han decidido abandonar el partido, pero otros han decidido que permanecerán en él, sobre todo a la espera de lo que determine este órgano estatal.