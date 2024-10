El exdirector de Agricultura vuelve a corregir a la líder palmera de CC: “Mi cese no fue por el volcán; fue por defender el decreto del plátano”

La secretaria insular de CC en La Palma y consejera de Presidencia en el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, parece que está empeñada en hacer valer su relato sobre las causas del polémico cese del ex director general de Agricultura en el Ejecutivo autonómico, el también palmero Javier Gutiérrez Taño. Este fue relevado de su cargo público el 17 de septiembre pasado por decisión política de Barreto, algo que aceptó el presidente Fernando Clavijo, pese a la oposición del consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y de prácticamente todo el sector agrario, que lo apoyó con fuerza.

Pese a esa estrategia ante la opinión pública de Barreto, sobre todo desplegada en la isla de La Palma, su espacio electoral principal y único, Gutiérrez Taño no se deja y enseña los colmillos cada vez que escucha o lee las que considera, como mínimo, impresiones de “la señora Nieves Lady Barreto”. Y es esto mismo lo que otra vez ocurre: que Gutiérrez Taño se ve en la obligación ética y profesional, como él asegura, de rebatir a su jefa política en La Palma y a la vez consejera de Presidencia.

Aquí ahora lo hace, tras escuchar esta vez la entrevista concedida por Barreto a 7.7 La Palma Radio, realizada el viernes, donde la entrevistada, a preguntas del periodista Pedro Montesinos, dedica amplios minutos a justificar y explicar los motivos de la destitución fulminante del que fuera director general de Agricultura, argumentos que Gutiérrez Taño en nada comparte. De entrada, este se reafirma en que “mi cese no fue por el volcán; fue por defender el decreto del plátano”, y aclara: “Tengo el convencimiento más absoluto de que el motivo de mi destitución como director general de Agricultura en el Gobierno de Canarias no fue otro que mi defensa y promoción del decreto territorial por el que se regulan las cantidades de referencia de los productores de plátanos, norma pendiente de aprobación por parte del Ejecutivo autonómico”.

Gutiérrez Taño explica en su réplica a Barreto que, “desde mi destitución, la dirección de CC en La Palma no ha dejado de repetir que, si bien había desarrollado una magnífica gestión en mi puesto anterior de director general de Agricultura, también había cometido ciertos errores en la gestión de medidas del volcán, lo que había conducido a mi cese”. Respecto a este último punto, “hoy [por ayer, día 18 de octubre], en declaraciones a 7.7 La Palma Radio, la secretaria insular de CC en La Palma y consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha acotado esos errores a que ‘nos hemos metido en follones evitables e innecesarios en materia de agricultura en La Palma: pago de ceniza, pérdida de renta...”

Aclaraciones relacionadas con los abonos por pérdida de renta agraria

Ante esa afirmación, Gutiérrez Taño desea recordar a Barreto “que la pérdida de renta del periodo 2022-23, que correspondió pagar a la Consejería de Agricultura mientras yo era director general, se abonó según el mismo reglamento europeo, con los mismos funcionarios y con la misma empresa de valoración, el consorcio Agroseguro, que el Gobierno anterior”. Y concreta aún más: “Por perdida de renta, se repartieron 7,2 millones de euros a 911 explotaciones agrarias y 98.000 a 10 explotaciones ganaderas; por sobrecoste debido a la retirada de ceniza, más de dos millones de euros a 3.000 agricultores. Y todo se hizo cumpliendo con la legalidad. No había otra manera”.

Luego, cuando Barreto en la entrevista se refiere a los “follones evitables e innecesarios”, Gutiérrez Taño se pregunta: “¿Qué quiere decir? Quizá, que mejor no se hubieran pagado, o quizá que habría sido mejor prevaricar repartiendo esos recursos de forma no conforme con la ley”.

La además consejera de Presidencia en el Gobierno de Canarias también habla, en alusión a la Consejería de Agricultura, de “un PDR [Programa de Desarrollo Rural] que viene y que han hecho de una manera injustificada, con solicitudes por 96 millones de euros, completas y para poder pagar casi 27 millones y solo con tres millones en la partida [presupuestaria]”.

La línea específica de subvenciones del PDR para recuperar las fincas sepultadas

Acerca de esto, debe conocerse, indica Gutiérrez Taño, que “la medida 5.2 del PDR, la de reposición del potencial agrario afectada por el volcán en La Palma, publicada en el BOC de 5 de abril de 2024, cuenta con la posibilidad de financiarse con fondos europeos, nacionales y regionales. En el momento de la convocatoria, se contaba con tres millones de fondos europeos, y se convoca con ese importe inicial, aunque se esperan las solicitudes para ver las que cumplen y así dotar económicamente la convocatoria. Es como se ha hecho en el cien por cien de las convocatorias anteriores. Siempre es así para no comprometer más presupuesto del necesario. En esta ocasión, se contaba con la partida de 150 millones incluida en el presupuesto de la llamada Agenda Canaria [la negociada por CC con el PSOE en Madrid para apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez] con destino a la recuperación de La Palma. Se entendía que parte de ese dinero iba a la recuperación agraria de La Palma. Pero la Consejería que dirige la señora Barreto decidió que en 2024 toda esa partida sería para compensar las pérdidas de las primeras viviendas y nada para la agricultura, donde todavía se está esperando” por el dinero para completar esa línea de subvenciones, la señalada del PDR.

En su etapa de director general, prosigue Gutiérrez Taño, “trabajé, atendiendo las instrucciones del consejero Narvay Quintero, y desconozco qué sucedió para que no llegara el dinero. En todo caso, la responsabilidad de la que Barreto menciona como ‘injustificada’ convocatoria no fue del director general, pues lo que hizo con su equipo es hacer el trabajo encomendado”.

Además, en la misma entrevista, añade el ya ex director general, “la señora Barreto habla de que el compromiso electoral sobre la recuperación agraria posvolcán en La Palma era pagar 44,06 euros por metro cuadrado. Y aquí discrepo. Nuestro compromiso electoral era recuperar la mayor parte del suelo agrario para los que quisieran continuar con esta actividad [sobre todo platanera] y compensar económicamente, según el valor de 19 de septiembre de 2021 [el inicio de la erupción], a los que no quisieran hacerlo”.

Además, concreta la misma fuente, “abonando 44,06 euros por metro cuadrado no se va a recuperar ni un solo metro cuadrado sobre el volcán porque los costes actualmente están por encima de los 60 euros por metro cuadrado”. También se tiene que ver algo muy relevante: “Si no se recuperan la fincas, estamos fracasando en nuestro compromiso electoral y generando un problema que, creo, el Gobierno de Canarias ni los agricultores afectados han considerado. Este es: para continuar recibiendo la ayuda del programa Posei [por parte de las explotaciones sepultadas…], los afectados por el volcán firmaron un documento en el que se comprometían a reconstruir sus fincas desde que tuvieran acceso a ellas y a mantener sus explotaciones durante tres años. Si no se reconstruyen, se dejará de percibir la ayuda y habrá que devolver la recibida por incumplimiento de ese compromiso”, una cantidad de muchos millones de euros.

Por estas razones de peso, indica Gutiérrez Taño, “es preciso aclarar qué modelo de recuperación plantea el Gobierno de Canarias, pues esta no es una cuestión exclusiva de Coalición Canaria en La Palma”. Y remata: “La señora Nieves Lady Barreto me recrimina que ‘los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) estuvieron cómodas con el director general” y “la verdad es que no llego a entender dónde está el problema de que exista una buena relación entre representantes agrarios y el Gobierno”.

Homenaje de todas las OPA a Gutiérrez Taño este jueves en Los Llanos de Aridane

Esa relación, en efecto, ha sido tan buena y productiva que el jueves de la semana que entra, día 24 de octubre, gracias al apoyo unánime de las cuatro OPA en Canarias y a la promoción y coordinación del que fuera viceconsejero de Agricultura en el Gobierno de Canarias, el nacionalista Alonso Arroyo, el propio Javier Gutiérrez Taño recibirá un reconocimiento público a su labor como director general en el IES Eusebio Barreto Alonso, radicado en Los Llanos de Aridane, a partir de las 14.00 y con acceso libre.

Se espera una gran afluencia de personas a ese acto y en él habrá intervención del homenajeado y de los organizadores de la cita. Seguro que Gutiérrez Taño explicará con todo lujo de detalles lo ocurrido con su cese y además abordará el estado actual de las medidas puestas en marcha desde la que fuera su área para contribuir a la recuperación de La Palma, tras el duro impacto del volcán que reventó en septiembre de 2021.

El coste de ser el valedor palmero del decreto regulador del plátano

A modo de síntesis o conclusión final, el ex director general de Agricultura asegura: “No creo que los motivos expuestos [por Nieves Lady Barreto] de que ha habido ‘errores’ en la gestión del volcán sean los verdaderos de mi cese, sino que mi condición de valedor del decreto regulador del plátano, junto con otros compañeros, todas las organizaciones agrarias profesionales representativas y dos de las OPP de Asprocan [Coplaca y Agriten, con casi el 50% de la producción total de plátano en las islas], son el motivo fundamental de mi relevo”.