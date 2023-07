Fernando Clavijo, investido presidente de Canarias gracias al PP y pese a que el PSOE fue la lista más votada

El candidato de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha sido investido presidente del Gobierno de Canarias este 12 de julio, un mes y medio después de que las elecciones del 28 de mayo situaran a su partido como la segunda fuerza más votada. En la sesión de investidura, ha obtenido 38 votos a favor de CC, el PP (tercera fuerza, muy cerca de CC), Agrupación Socialista Gomera (que cambió su “lealtad ideológica perruna” del pacto de progreso en la pasada legislatura al actual de derechas) y la Agrupación Herreña Independiente; frente a los 32 en contra de la oposición de PSOE (23), Nueva Canarias (5) y Vox (4), que entra por primera vez en el Parlamento. En torno a las 11.40 horas, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez (PP), declaraba: “Ha obtenido mayoría absoluta en primera votación. Fernando Clavjo, le declaro nuevo presidente del Gobierno de Canarias, suerte”, ante los aplausos de su bancada (19), la de los populares (15), la de los gomeros (3) y el herreño (1).

Clavijo prioriza bajar los impuestos como primera medida del nuevo Gobierno de Canarias

Más

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE, daba el relevo en la Presidencia del Gobierno de Canarias a Clavijo. En su turno de intervención en el debate de investidura, el aruquense ya comenzó a ejercer como el líder de la oposición. “Usted ganará el gobierno, pero las elecciones las ganó el PSOE”, le dijo. También se dirigió al PP, a quien criticó que tan solo pidiera dejar gobernar a la lista más votada si la fuerza que obtiene el mayor respaldo es, precisamente, la del PP. “Si somos otros, si te he visto no me acuerdo”, manifestó. Los socialistas ganaron las elecciones al Parlamento de Canarias por las dos listas, la autonómica y la insular, y superó a CC por 120.000 votos, según recordó Torres. El grupo socialista suma 23 diputados, mientras que CC consiguió 19 escaños. “A quien quería la ciudadanía de presidente quedó claramente reflejado con los resultados”, reiteró.

Con estos datos, el líder de los socialistas en Canarias volvió a poner sobre la mesa la sugerencia de cambiar el sistema electoral del Archipiélago porque que considera que adolece de “déficit democrático”, pues, por ejemplo, otorga tres diputados a una formación que obtiene 6.000 votos en su isla (ASG) y no se presenta por la circunscripción autonómica, mientras deja fuera a partidos como Unidas Sí Podemos, con 34.500 papeletas por la plancha insular, o Drago Verdes Canarias, que sumó 27.916 votos por la misma lista. Además, Torres recordó otro dato para respaldar su propuesta: las elecciones del 28 de mayo registraron una abstención que se acercó al 50% en las Islas. “Hagamos un trabajo con sosiego. Es importante que abramos el debate para que nuestro sistema electoral invite al voto”, demandó.

Pero en su turno de réplica, Clavijo le recordó a Torres que el PSOE apoyó la reforma electoral en 2018 y la ratificó en 2020, para tratar de mejorar uno de los sistemas más injustos del mundo, aunque en la práctica se quedó en un retoque que apenas cambiaba las reglas del juego. Por ello, el líder de CC criticó que la propuesta de Torres denota “cierto mal perder y no encajar bien las adversidades”. En este sentido, aludió a los pactos suscritos en la pasada legislatura para desbancar a CC de distintas instituciones donde había sido la fuerza más votada y “no por eso cuestionamos las reglas del juego”.

En el turno del Partido Popular, Manuel Domínguez -que ejercerá como vicepresidente del Gobierno regional- se dirigió directamente a Torres para decirle que “su secretario general le ha abandonado”, porque no firmó la propuesta de Alberto Núñez Feijoó durante el debate del 10 de julio para comprometerse a apoyar que gobierne la lista más votada. Fue el mismo argumento que expuso un día antes en la ronda de rueda de prensa de los partidos ante el discurso de Clavijo: Luz Reverón, portavoz del grupo popular, dijo que todos deben jugar a las “mismas reglas del juego” y lo que “no vale” es que se apliquen medidas solo si el PSOE gana los comicios: “Nuestra propuesta estuvo sobre la mesa”. La firma del acuerdo entre CC y PP para gobernar las islas se cerró el pasado 6 de junio, poco más de una semana después del 28 de mayo.

Al PSOE le acompañará en la oposición los cinco diputados de Nueva Canarias, que pierde el escaño de su fundador y principal referente Román Rodríguez al no conseguir los votos suficientes por la lista regional, pero mantiene los mismos asientos que en la pasada legislatura. Tomó la palabra Luis Campos, portavoz y candidato al Congreso, que centró su intervención en criticar la medida estrella anunciada por Clavijo durante su discurso: baja el Impuesto General Indirecto Canario del 7 al 5%.

Campos advirtió que la política de rebaja fiscal que pretenden llevar a cabo CC y PP es “una grave irresponsabilidad” y ha advertido que es “la antesala” de los recortes en materia social en las Islas e implicará una bajada en la recaudación de 540 millones que a medio plazo se situará en los 1.200 millones. Clavijo defendió que se pueden bajar los impuestos y recaudar más y sostuvo que supondrá un alivio fiscal para las familias isleñas. Además, ante las críticas recibidas por parte de PSOE y NC, el líder de CC pidió cien días de margen para demostrar su gestión.

Y con cuatro diputados ha comenzado Vox su andadura en la Cámara. Su presidente y portavoz, Nicasio Galván, quiso buscar lugares comunes con CC, sosteniendo que compartía la mayor parte de su discurso, como la bajada de impuestos, y le pedía a Clavijo que explicara su línea roja al partido de ultraderecha. Incluso mostró su predisposición de apoyar la candidatura de Clavijo si se prescindía de la Agrupación Socialista Gomera, grupo al que rechaza por llevar en su nombre la palabra “socialista”.

Aunque CC gobierna en el Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) gracias a la abstención de Vox -lo que le recordaron tanto PSOE como NC-, Clavijo defendió que mantiene una linea roja con el partido de ultraderecha porque niega la violencia machista, en su programa electoral lleva suprimir el Régimen Económico y Fiscal (REF), o que propone suprimir las comunidades autónomas. “No puede estar más lejos de los principios por los que estamos en política”, señaló.

Por su parte, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, reafirmó su apoyo al nuevo pacto de gobierno liderado por CC con la misma lealtad que tuvo con el anterior del socialista Torres. Ante la propuesta de promover una reforma del sistema electoral, Curbelo dejó claro que ya estuvo en contra de la anterior modificación que introdujo una lista regional y ha subrayado que intentar cambiarlo de nuevo “es poner en riesgo los equilibrios territoriales”.

Y la Agrupación Herreña Independiente, que consiguió un diputado que en anteriores comicios había estado integrado en CC, demandó que el nuevo Gobierno de Canarias avance en la igualdad efectiva de las Islas Verdes (La Gomera, El Hierro y La Palma) con el resto del Archipiélago.