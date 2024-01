Gamarra ve “decepcionante” el apoyo de CC a Sánchez pero garantiza el pacto en Canarias: “El Gobierno funciona”

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha tildado este viernes de “decepcionante” el apoyo de Coalición Canaria (CC) a los últimos decretos leyes del Gobierno, que incluso les sorprendieron y no “favorablemente”, pero ha garantizado que los populares cumplirán el pacto de Gobierno en Canarias.

En declaraciones antes de participar en un comité de dirección del PP en las Islas, ha lamentado el acuerdo entre los nacionalistas y el PSOE cuando se iba a “romper la solidaridad” en inmigración al entregarle el Gobierno las competencias a Catalunya en virtud a un acuerdo con Junts.

No obstante, ha remarcado la “buena salud” del pacto en las islas y ha subrayado que lo importante es que “el Gobierno funciona, está haciendo las cosas bien y está haciendo que los canarios tengan más calidad de vida”.

En esa línea ha insistido en la “responsabilidad” de su formación y en el que el “único” interés es “servir a los canarios” para tratar de resolver sus problemas y mejorar las condiciones de vida.

Desde que CC apoyó la investidura de Pedro Sánchez (poco después de apoyar también el intento fallido de Núñez Feijóo) son numeras las veces en las que dirigentes tanto del PP como de CC insisten en que no hay fisuras en el Ejecutivo regional. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, dijo hace apenas tres días que Canarias debe salir del “efectismo y crispación continua”, en referencia a la política nacional, porque los decretos del Gobierno de Sánchez “no son un plebiscito”, que es lo que se está “intentando convertir cada votación y cada reunión en el Congreso de los Diputados como si fueran un Sánchez sí o Sánchez no”, en alusión a las críticas del PP. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), fue más allá y dijo este miércoles comprender la “frustración” que puede sentir el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber podido cerrar un pacto para gobernar en España, pero ha dejado claro que no va a embarcar a las islas en el “teatrillo” y la “película” de la política nacional.

Flexibilizar la regla de gasto

Dentro de esa búsqueda de soluciones, ha tildado de “sensata” la propuesta del Gobierno de Canarias de modificar la ley de estabilidad presupuestaria y flexibilizar la regla de gasto con el fin de que las comunidades autónomas que cumplan con el endeudamiento, puedan destinar el superávit a los servicios públicos (en el caso de Canarias la cantidad asciende a 293 millones).

Gamarra entiende que una comunidad autónoma “con los deberes hechos” y el “cumplimiento de las reglas” debe poder “reinvertir todo aquello que pueda” en mejorar el “día a día” de los ciudadanos por lo que espera que el Gobierno de España lo permita y “no ponga palos en la rueda” pese a que es el primero que incumple.

En esa línea ha apuntado que el “trabajo bien hecho” debe tener “recompensa” y no vivir en un país “donde aquel quien cumple sí que tiene premio, pero aquel que hace las cosas bien al final es castigado”.

Por ello ha dicho que el PP “ve con buenos ojos esta iniciativa” y ha animado al Gobierno de Canarias a que la plantee dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque “debe de ser visto desde un planteamiento común y no bilateral, esta es la clave”.