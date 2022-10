Las manifestaciones contra “megaproyectos” evidencian las diferencias entre Podemos y NC con El Salto de Chira

Gobiernan juntos en el pacto regional y en diversas instituciones, entre ellas, en el Cabildo de Gran Canaria. Pese a sus diferencias, han aunado fuerzas en diferentes luchas como la causa saharaui o con el proyecto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Pero si hay un asunto en el que se han distanciado Podemos y Nueva Canarias es en el proyecto de la central hidroeléctrica Salto de Chira, que el Cabildo declaró como obra de interés general. Este fin de semana, la tensión se ha palpado con un reproche del presidente de esta institución, Antonio Morales, que ha afeado que miembros de la formación que en Canarias coordina Laura Fuentes estuvieran presentes en la protesta contra esta infraestructura en Las Palmas de Gran Canaria.

Laura Fuentes, sobre el apoyo de Podemos a la protestas contra El Salto de Chira: "Cuando la ciudadanía expresa su preocupación, lo responsable es escucharla"

Saber más

“¿Podemos no gobierna en el Cabildo de Gran Canaria, promotor de Salto de Chira, y no declaró de interés general este proyecto en el Gobierno de Canarias? ¿Decir una cosa en la calle y hacer otra en las instituciones no es engañar a la ciudadanía y retrasar las renovables en Gran Canaria?” preguntó Morales en Twitter. Por esa misma red social, la coordinadora de Podemos en Canarias ha contestado que “cuando la ciudadanía expresa su preocupación sobre un proyecto de esta envergadura, lo responsable es escucharla”. Además, ha agregado que “mientras más escuchen nuestros gobiernos a nuestra gente, más capacidad tendremos de caminar a una”.

¿Podemos no gobierna en el @GranCanariaCab, promotor de Salto de Chira, y no declaró de interés general este proyecto en el Gobierno de Canarias? ¿Decir una cosa en la calle y hacer otra en las instituciones no es engañar a la ciudadanía y retrasar las renovables en #GranCanaria? pic.twitter.com/dQmrN0DQQn — Antonio Morales (@AMoralesGC) 22 de octubre de 2022

No es la primera vez que el partido se pronuncia en contra de esa central. Su posición formal al respecto la concluyó el pasado año después de que los círculos del partido lo votaran en asamblea. “Después de estudiarlo mucho entendemos que el proyecto no cumple los requisitos de sostenibilidad exigibles”, aseguró en octubre de 2021 la coordinadora general del partido en las islas, Laura Fuentes.

Podemos sostiene que construir esa central de energía renovable supondría “la destrucción de un espacio de gran valor natural que en su mayor parte se encuentra protegido por la Reserva de la Biosfera de la Unesco y la Red Natura 2000”.

En verano de ese mismo año, la formación en Las Palmas de Gran Canaria también anunció que tras dos debates con técnicos a favor y en contra del proyecto, la militancia del círculo de la capital isleña decidió, en asamblea, posicionarse en contra de la obra.

Este domingo, en declaraciones a Efe, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, remarcó que que su partido “apoya esta causa porque es plenamente consciente de que hay que cuidar el territorio de la comunidad autónoma”.

“De hecho, hemos intentado promover múltiples iniciativas que sirvan de amparo y paraguas para el territorio. Antes de entrar al Gobierno de Canarias Podemos habló de que podía haber distintos posicionamientos en algunos temas. Firmamos esos pactos de gobierno porque entendíamos que eran más las cosas que nos unían que las que nos separaban, pero, por supuesto, como fuerzas políticas diferentes, en algunos asuntos tenemos ideas diferentes, como en la ecotasa, que no sale adelante porque no tenemos el peso suficiente dentro del Ejecutivo”, apuntó.

Movilización en Gran Canaria

La protesta organizada por la plataforma Salvar Chira-Soria en Las Palmas de Gran Canaria partió este sábado del parque de San Telmo y culminó en la plaza de La Feria. Según recoge Efe, el exdiputado y consejero canario de Política Territorial, Antonio González Viéitez lamentó que, pese a que Canarias reúne “todos los requisitos” para lograr la soberanía energética“ de la que hablan desde la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, sin embargo, ”sigue teniendo dependencia“ en este ámbito”.

“El almacenamiento no es de los canarios porque se lo han cedido durante medio siglo, prorrogable, a una transnacional”, ha apostillado Viéitez, quien ha rechazado los grandes centros de producción energética propios del “modelo viejo de las refinerías”, y ha apostado por que se considere como “placas solares a todas las hojas de los árboles”, es decir, por que se promueva “una red de redes, de forma que si una pincha, no apague a todas las de una isla”.

Uno de los portavoces de la plataforma Salvar Chira-Soria, Pedro Pablo Medina, ha subrayado que con esta manifestación se quiere “exigir al Gobierno de Canarias que pare, de una vez, este proyecto porque la ciudadanía no está de acuerdo con lo que se pretende desarrollar y cómo se quiere desarrollar”.

La defensa del Cabildo de este proyecto

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido varias veces el proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria porque supondrá “un beneficio mucho mayor” que el impacto medioambiental que puede suponer para el medio ambiente.

La central hidroeléctrica de bombeo (CHB) ya comenzó su construcción en Gran Canaria. Se trata del primer gran proyecto de almacenamiento energético masivo en Canarias para la operación del sistema eléctrico, aportando una mayor seguridad de suministro e incrementando la integración de energías renovables.

El Gobierno de Canarias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Cabildo de Gran Canaria, Red Eléctrica de España y los ayuntamientos de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana, participaron en febrero en el acto conmemorativo del arranque de las obras que durarán 70 meses.