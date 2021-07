Noemí Santana, sobre la gestión de Derechos Sociales: "No estamos satisfechos pero hay más personas protegidas"

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha reconocido este miércoles que no es suficiente lo que ha hecho su departamento y por ello no están "satisfechos", pero, ha añadido, de 5.300 personas protegidas en las islas se ha pasado a 20.000, algo que, a juicio de la consejera, "duele" al Partido Popular (PP), según ha manifestado en el pleno del Parlamento de Canarias durante la interpelación presentada por ese grupo acerca de las medidas previstas para mejorar la prestación de los servicios sociales.

Australia Navarro, portavoz del grupo Popular, ha insistido en decir que Canarias tiene unos servicios sociales irrelevantes, que están a la cola de España, y ha afirmado que ningún indicador social ha mejorado con la gestión de Noemí Santana (Sí Podemos Canarias).

Navarro ha dicho que "no vale agarrarse" a la herencia recibida, ni a la falta de personal, y ha aseverado que casi 9.000 personas siguen sin cobrar la prestación a la que tienen derecho, y los expedientes "se eternizan", por lo que ha reclamado a Noemí Santana que deje de dar excusas y asuma la "triste" realidad de su gestión.

La portavoz del grupo Popular se ha referido asimismo a que en torno al 36,5% de la población canaria está en riesgo de pobreza y el 16% tiene dificultades para llegar a final de mes, y ha tildado de incompetente a la consejera.

Australia Navarro ha acusado a Noemí Santana de hablar mucho, indignarse más y solucionar menos, y ha insistido en que no hay renta canaria, ni plan de inserción social, ni plan de pobreza infantil, y no ha solucionado el atasco "impresentable" en evaluación de discapacidad.

Datos, no opiniones

La consejera, Noemí Santana, ha discrepado con el hecho de que la iniciativa parlamentaria del PP se haya tramitado como una interpelación, pues entiende que debería ser una comparecencia, y ha afirmado que las palabras de Australia Navarro son "meras" opiniones "sin fundamento y sin datos". De hecho, ha aportado algunos, como que en los dos últimos años se ha reducido en un 20% el tiempo para resolver pensiones no contributivas, y por primera vez se ha dado un complemento a más de 50.000 personas que las reciben, y se negocia con el Gobierno central para que ese complemento sea permanente durante la pandemia.

Además, ha añadido, casi se ha duplicado el número de resoluciones y ha recordado que cuando llegó a la Consejería no sabía que "en un cajón" había guardados 5.000 expedientes, que ahora son valorados porque ya no son "invisibles".

Noemí Santana ha señalado asimismo que ha aumentado un 40% el número de familias que reciben la Prestación Canaria de Inserción.

La consejera ha dicho que es una "pena" que en medio de una pandemia y con una crisis migratoria, el PP "dedica la mayor parte del tiempo a hablar de lo mala que es la Consejería de Podemos, sin dar alternativas ni propuestas".

Santana se ha referido también a que la crisis migratoria ha aumentado el número de menores extranjeros tutelados y ha recordado que con el PP en el Gobierno de España se desmantelaron en las islas gran parte de las instalaciones para atender a personas inmigrantes, que ahora han tenido que ser recuperadas.

Noemí Santana ha adelantado que en esta legislatura se implementará la ley de servicios sociales, algo que, ha opinado, es una "mala noticia para ustedes [el PP], que no se alegran de que algo salga bien para Canarias si eso es bueno para Podemos".

Antecedentes

El director de la asociación de gerentes y servicios sociales, José Manuel Ramírez, ya remarcó a finales de 2020 que el Gobierno actual no era el "culpable" de la situación, ya que en los primeros años tras la aprobación de la ley de dependencia en las islas esta apenas se desarrolló, y el archipiélago siempre lideró las peores cifras en atención. Además, la Consejería (con Inés Rojas al frente entre 2007 y 2014 con Coalición Canaria) incorporó como ayuda a domicilio propia el servicio que en realidad facilitan algunos ayuntamientos para personas mayores (fueran dependientes o no), por lo que una investigación en 2015 con esa misma Consejería a cargo del PSOE (con Patricia Hernández como consejera e Isabel Mena como viceconsejera) puso al día la lista del Archipiélago con cifras reales, sacando además de cajas expedientes que no habían sido actualizados.

La siguiente consejera en hacerse cargo del área, tras la ruptura entre los socialistas y el partido de Fernando Clavijo, Cristina Valido (CC), llegó a ser reprobada en el Parlamento regional en 2018 porque tampoco logró bajar la lista de espera y sus cifras no coincidían con las del Ministerio, ya que anunciaba cada mes como símbolo de “buena gestión” la agilización en el estudio de las resoluciones, mientras que apenas disminuía el número de personas que aun teniendo el derecho reconocido seguía esperando. Además, excusaba la diferencia de datos en que los del IMSERSO solían estar desfasados y que contabilizaban fechas diferentes, una cuestión que fue criticada entonces por la asociación que preside José Manuel Ramírez.